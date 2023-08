Nachdem die TUI-Aktie am vergangenen Freitag ein neues Allzeit-Tief markiert hat, zeigen die Papiere des Reiseveranstalters am Montag immerhin Erholungstendenzen. Frische Unternehmensnews liegen jedoch nicht vor. Vielmehr dürften - mit Blick auf die niedrige Bewertung - Schnäppchenjäger ihr Glück versuchen. Kurzer Rückblick: Die TUI-Aktie ist zuletzt massiv unter Druck geraten. Allein im August haben die Papiere (bis dato) mehr als 20 Prozent an Wert verloren. Grund dafür ist das derzeit schlechte ...

