DJ IfW: Deutsche Exporte nach China jüngst deutlich schwächer als erwartet

BERLIN (Dow Jones)--Deutsche Exporte nach China haben sich nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in jüngster Zeit deutlich schwächer entwickelt als es angesichts des chinesischen Wirtschaftswachstums zu erwarten gewesen wäre. Auch der Anteil Chinas an den deutschen Gesamtexporten hat nach einem vorübergehenden Anstieg zuletzt wieder zu sinken begonnen, obwohl die chinesische Wirtschaft weiter wächst, wie das IfW unter Verweis auf an dem Institut ausgewertete Handelsdaten mitteilte. Die Zahlen sprächen zum einen dafür, dass deutsche Firmen zunehmend in China produzierten. Zum zweiten stelle Chinas Wirtschaft offenbar vermehrt Kapitalgüter selbst her, die es früher oft aus Deutschland importierte.

Seit 2002 seien die deutschen Exporte nach China stark gestiegen, sänken aber nun mengenmäßig seit einigen Jahren und entwickelten sich in jüngster Zeit auch deutlich schwächer, als es zu erwarten wäre. Bereinigt um Preiseffekte seien die Exporte nach China von 2018 bis 2022 um 7,5 Prozent zurückgegangen. Dieser Trend scheine sich im ersten Halbjahr 2023 fortzusetzen, wie Berechnungen des IfW-Handelsforschers Vincent Stamer zeigten. Während demnach 2020 noch 7,9 Prozent der deutschen Exportwaren nach China versandt wurden, ist dieser Anteil im ersten Halbjahr dieses Jahres auf 6,2 Prozent gesunken.

"Der Rückgang ist in diesem Umfang überraschend, denn der deutsche Handel mit China hängt in der Regel eng mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung beider Länder zusammen, und China wächst ja weiterhin", sagte Stamer. "Der China-Export verliert damit an Bedeutung als Wachstumstreiber für die deutsche Wirtschaft. Das ist auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über Abhängigkeiten oder den künftigen wirtschaftspolitischen Umgang mit China relevant." Angesichts der Wachstumsraten hätte Deutschland 2022 verglichen mit langjährigen Wirtschaftsdaten eigentlich ein um knapp ein Drittel höheres Exportvolumen nach China aufweisen müssen.

"Ein Erklärungsansatz für die in dieser Größenordnung einmalige Exportlücke besteht in der zunehmenden Produktion deutscher Unternehmen in China", sagte Stamer. Gleichzeitig produziere China immer mehr Waren selbst, statt sie zu importieren. Das Verhältnis der Importe zu Chinas Wirtschaftsleistung (BIP) sei von 29 Prozent im Jahr 2003 um etwa die Hälfte auf inzwischen nur noch 15 Prozent gefallen. "Maßgeblich für diese Entwicklung dürfte unter anderem der technische Fortschritt in China sein", erklärte Stamer. China habe damit begonnen, "Kapitalgüter im großen Stil selbst herzustellen". Importe aus Deutschland seien entsprechend weniger gefragt.

August 28, 2023

