Ab 1. September 2023 sind die freien Lehrstellen mit Lehrbeginn Sommer 2024 auf der Webplattform "next-step" unter www.next-step.li einsehbar.Die Plattform "next-step" bietet den Web-Besuchern neben dem Abrufen von offenen Lehrstellen eine Vielzahl an Informationen rund um das Thema Bildung an. Des Weiteren befinden sich auf der Webplattform die Bildungsverordnungen sowie detaillierte Angaben zu den einzelnen Lehrberufen.In der Schweiz werden die freien Lehrstellen auf www.berufsberatung.ch veröffentlicht.Für Fragen rund um die Berufswahl oder betreffend die Lehrstellenbewerbung stehen die Mitarbeitenden des Amts für Berufsbildung und Berufsberatung gerne zur Verfügung.Veranstaltungshinweis:Am 29. und 30. September 2023 finden die 9. next-step Berufs- & Bildungstage im SAL in Schaan statt. Die kleine regionale Bildungsmesse richtet sich an alle Bildungsinteressierten. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.