Berlin (ots) -Mehrere britische Militärverbände fahren vom 31. August 2023 bis 8. September 2023 von Sachsen-Anhalt nach Nordrhein-Westfalen.Der Abfahrtsort der Konvois von Panzern und Militärlastern ist der Truppenübungsplatz Altmark bei Gardelegen, Zielort ist die Normandy-Kaserne in Paderborn-Sennelager.Größtenteils werden zivile Speditionsunternehmen sowie die Deutsche Bahn die insgesamt fast 200 schweren Kettenfahrzeuge transportieren. Die rund 300 leichteren Radfahrzeuge werden von den britischen Streitkräften selbst gefahren.Aufgrund des stärkeren militärischen Verkehrsaufkommens auf den Hauptverbindungsstraßen zwischen dem Truppenübungsplatz Altmark bei Gardelegen und der Normandy-Kaserne in Paderborn-Sennelager werden Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.Gleichzeitig sollten möglichst große Abstände zu den Fahrzeuggruppen eingehalten werden. Zudem sollte aus Sicherheitsgründen nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge gefahren werden.Die Fahrten finden im Rahmen der britischen Militärübung IRON STORM statt, für die in diesem Jahr rund 2.000 britische Soldatinnen und Soldaten nach Deutschland gekommen sind.