Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) (Insulet oder das Unternehmen), der weltweit führende Anbieter von schlauchloser Insulinpumpentechnologie mit seiner Marke Omnipod, gab heute die kommerzielle Einführung seines Omnipod 5 Automatisierten Insulin-Dosierungssystems (Omnipod 5) für Menschen mit Typ-1-Diabetes (T1D) ab zwei Jahren im dritten Markt, Deutschland, bekannt. Omnipod 5 ist auch in den USA und im Vereinigten Königreich erhältlich.

"Wir wissen, dass sich Menschen in Deutschland, die mit Typ-1-Diabetes leben, die fortschrittlichsten technologischen Optionen zur Erleichterung Ihres Diabetes-Managements wünschen", sagte Dr. Trang Ly MBBS, FRACP, PhD, Senior Vice President und Medizinische Direktorin von Insulet. "Aufgrund unserer beeindruckenden Daten, die verbesserte klinische Ergebnisse von Benutzern in den Vereinigten Staaten im letzten Jahr zeigten, sind wir zuversichtlich, dass wir einen Unterschied für unsere Nutzer in Deutschland und in weiteren Märkten in naher Zukunft machen können."

Omnipod 5 ist das erste CE-gekennzeichnete, schlauchlose automatisierte Insulin-Dosierungssystem (auch als hybrid closed loop bekannt), das mit dem Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System kompatibel ist. Das System1 umfasst den schlauchlosen Pod, der mit SmartAdjust-Technologie verbessert wurde, und ein Steuergerät, das mit dem SmartBolus-Rechner ausgestattet ist. Das System ist für die automatisierte Insulinabgabe interoperabel mit dem Dexcom G6 und kann dazu beitragen, gegen hohe und niedrige Glukosewerte zu schützen2

Laura Mysliwietz, eine 29-jährige MTR ist überglücklich, dass Omnipod 5 nun in ihrem Land verfügbar ist. "Bevor ich letztes Jahr auf Omnipod umgestiegen bin, habe ich eine Insulinpumpe mit Schlauch benutzt, aber der Schlauch war mir immer im Weg. Jetzt vergesse ich manchmal, dass ich eine Insulinpumpe am Körper habe", sagt Laura. "Die schlauchlose Pumpe macht mein Leben so viel einfacher, und das zusätzliche automatische Insulin-Dosierungssystem wird mir noch mehr Freiheit im Umgang mit meinem Typ-1-Diabetes geben. Ich kann es kaum erwarten, Omnipod 5 zu benutzen!"

Insulet hat Real-World-Daten von 36.634 Erwachsenen3 und 18.516 Kindern und Jugendlichen4 mit Typ-1-Diabetes in den USA vorgelegt, die beweisen, dass die sehr positiven glykämischen Ergebnisse, die erstmals in den Omnipod 5-Zulassungsstudien veröffentlicht wurden, bei Omnipod 5-Benutzern jeden Alters auch im Alltag erreichbar sind.

Omnipod 5 ist jetzt in Deutschland erhältlich und hat die Hilfsmittelnummern vom GKV-Spitzenverband erhalten, so dass er von den Krankenkassen erstattet werden kann.

Menschen mit Typ-1-Diabetes können sich an ihre/ihren Ärztin/Arzt wenden, um zu erfahren, wie Sie mit Omnipod 5 starten können. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Omnipod-Website.

Das Ziel des Unternehmens ist es, Omnipod 5 bis Ende 2024 für die Mehrheit der europäischen Kunden verfügbar zu machen.

1Die Integration mit dem Dexcom G6 CGM-System ist für die automatisierte Insulin-Dosierung erforderlich.

2Studie an 240 Personen mit T1D im Alter von 6 bis 70 Jahren, die zwei Wochen lang eine Standard-Diabetestherapie und anschließend drei Monate lang Omnipod 5 in Automatikmodus verwendeten. Durchschnittliche Zeit mit hohem Blutzucker bei Erwachsenen/Jugendlichen und Kindern, Standardtherapie vs. dreimonatiger Einsatz von Omnipod 5: 32,4 vs. 24,7 %; 45,3 vs. 30,2 %. Durchschnittliche Zeit mit niedrigem Blutzucker bei Erwachsenen/Jugendlichen und Kindern, Standardtherapie vs. dreimonatiger Einsatz von Omnipod 5: 2,0 vs. 1,1 %; 1,4 vs. 1,5 %. Brown et al. Diabetes Care (2021). Studie an 80 Kindern mit T1D im Alter von 2 bis 5,9 Jahren, die zwei Wochen lang eine Standard-Diabetestherapie und anschließend drei Monate lang Omnipod 5 im Automatisierten Modus verwendeten. Durchschnittliche nächtliche Zeit (Mitternacht bis 6 Uhr morgens) mit hohem Blutzucker bei Kindern in der Standardtherapie vs. Omnipod 5 betrug 38,4 vs. 16,9 %. Durchschnittliche Tageszeit (6 bis 12 Uhr morgens) mit hohem Blutzucker bei Kindern in der Standardtherapie vs. Omnipod 5 betrug 39,4 vs. 29,5 %. Median nächtliche Zeit (Mitternacht bis 6 Uhr morgens) mit niedrigem Blutzucker bei Kindern in der Standardtherapie vs. Omnipod 5 betrug 3,41 vs. 2,13 %. Median Tageszeit (6 bis 12 Uhr morgens) mit niedrigem Blutzucker bei Kindern in der Standardtherapie vs. Omnipod 5 betrug 3,43 vs. 2,46 %. Sherr J, et al. Diabetes Care (2022).

3Lal R., et al, 57-OR Präsentiert bei den American Diabetes Association Scientific Sessions 2023.

4Sherr J.L., et al, P-898 Präsentiert bei den American Diabetes Association Scientific Sessions 2023.

Über die Insulet Corporation:

Die Insulet Corporation (NASDAQ: PODD), mit Hauptsitz in Massachusetts, ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, das Leben von Menschen mit Diabetes und anderen Erkrankungen durch seine Omnipod-Produktplattform zu erleichtern. Das Omnipod Insulin Management System bietet eine einzigartige Alternative zu herkömmlichen Insulinverabreichungsmethoden. Mit seinem einfachen, tragbaren Design liefert der schlauchlose Einweg-Pod bis zu drei Tage lang kontinuierlich Insulin, ohne dass eine Nadel gesehen oder verwendet werden muss. Insulets Spitzeninnovation, das Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System, integriert sich mit einem kontinuierlichen Glukosemonitor, um den Blutzuckerspiegel ohne mehrfache tägliche Injektionen, ohne Fingerstiche zu verwalten und kann von einem Omnipod 5 Steuergerät gesteuert werden. Insulet nutzt das einzigartige Design des Pods, indem es seine Omnipod-Technologieplattform für die Verabreichung von subkutanen Medikamenten außer Insulin in anderen therapeutischen Bereichen anpasst. Weitere Informationen finden Sie unter: insulet.com und omnipod.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der Erwartungen, Vorstellungen, Absichten, Überzeugungen oder Strategien von Insulet hinsichtlich der Zukunft enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von Insulet bezüglich zukünftiger Entwicklungen und ihrer potenziellen Auswirkungen auf Insulet. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass zukünftige Entwicklungen, die Insulet betreffen, diejenigen sein werden, die erwartet wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten (von denen einige außerhalb ihrer Kontrolle liegen) oder anderen Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die Leistung wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, sowie weitere Risiken und Unsicherheiten, die in ihrem Jahresbericht auf Formular 10-K beschrieben sind, der am 24. Februar 2023 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, im Abschnitt mit dem Titel "Risikofaktoren", und in ihren anderen Einreichungen von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission. Sollten sich eine oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten materialisieren oder sollte sich eine ihrer Annahmen als inkorrekt erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen projizierten Ergebnissen abweichen. Insulet übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

©2023 Insulet Corporation. Omnipod und SmartAdjust sind Marken oder eingetragene Marken der Insulet Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und verschiedenen anderen Rechtsgebieten. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Verwendung von Marken Dritter stellt keine Billigung oder Annahme einer Beziehung oder anderer Verbindung dar.

