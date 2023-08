Münster (ots) -Gewinn im zweiten Rang bei LOTTO 6aus49Ohne Superzahl zur Doppel-Million: Ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen hat am Samstag (26. August) bei LOTTO 6aus49 einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse gelandet. Dieser ist rund zwei Millionen Euro wert.Sechs RichtigeMit seinen sechs Gewinnzahlen 7-12-36-37-39-42 lag ein Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen richtig. Lediglich die gezogene Superzahl 2 fehlte ihm für einen Jackpot-Treffer. Da der zweite Rang bei der vergangenen Samstagsziehung aber gut gefüllt war, bringt der Internet-Tipp dem Glückspilz nun exakt 2.074.074,70 Euro ein. Ob es sich bei dem Spielschein aus Nordrhein-Westfalen um einen einzelnen Spielteilnehmer oder eine Tippgemeinschaft handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Zwei weitere Spielteilnehmer, die ebenfalls Erfolg im zweiten Rang hatten, stammen aus Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein und erhalten die gleiche Gewinnsumme.Jackpot steigt auf rund 22 MillionenDie erste Gewinnklasse wurde bundesweit von keinem Spielteilnehmer getroffen. Somit bleibt der Jackpot stehen und klettert zur kommenden Mittwochsziehung (30. August) auf rund 22 Millionen Euro. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen und unter www.westlotto.de möglich.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5589548