Wenig überraschend lieferte die Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole kaum neue Impulse für die Märkte. Nach der Serie an Zinserhöhungen wollen die Währungshüter erst die Auswirkungen der Straffungsmaßnahmen sowie die Inflationsentwicklung abwarten und halten sich daher alle Optionen bis hin zu weiteren Zinserhöhungen offen. Vor der nächsten Fed-Sitzung am 20. September rücken daher die anstehenden ...

