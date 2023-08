DJ MARKT USA/Nach Jackson Hole ist vor Konjunkturdaten

Zum Auftakt in die neue Woche sieht es an den US-Börsen nach einem verhaltenen Start mit einem leicht positiven Unterton aus. Die Aussagen der wichtigen Notenbanker auf dem Symposium in Jackson Hole zum Ende der Vorwoche sind verdaut, insgesamt brachten sie kaum neue Erkenntnisse. Zum einen wird die Inflation von US-Notenbankchef Powell als weiter zu hoch wahrgenommen, zum anderen verkraftet die Wirtschaft die bereits gesehenen Zinserhöhungen gut und der Arbeitsmarkt macht einen weiter robusten Eindruck.

Die Notenbank will daher weiter stark datenabhängig agieren, weshalb Marktteilnehmer denn auch direkt darauf verweisen, dass in der laufenden Woche wieder vermeintlich wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda stehen wie u.a. Daten vom Arbeitsmarkt am Mittwoch und Freitag.

Die Zinserhöhungserwartung ist nach dem Powell-Auftritt derweil etwas gestiegen, insbesondere was eine im November für möglich gehaltene Zinserhöhung betrifft, weniger bereits im September.

"Letztendlich hat sich der Kurs nicht wesentlich verändert", kommentiert Allan von Mehren, Analyst bei der Danske Bank. "Diejenigen, die an einen Schwenk der Fed Anfang nächsten Jahres glauben, haben immer noch Argumente dafür, und umgekehrt". Noch wichtiger sei, dass Powell nichts gesagt habe, was den Appetit der Anleger auf hoch kapitalisierte Wachstumswerte beeinträchtigt hätte.

Allenfalls für leichten Rückenwind dürfte sorgen, dass Peking nun auch konkrete Maßnahmen zur Stützung des schwachen Aktienmarkts ergriffen hat, unter anderem eine Halbierung der Stempelsteuer. In der jüngsten Vergangenheit waren bereits diverse Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur unternommen worden, besonders des Immobiliensektors. Dessen ungeachtet wartet der Markt auf weitere Maßnahmen, wie sie von Peking wiederholt signalisiert wurden.

