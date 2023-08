Blaubeuren (ots) -Andreas Klar, Unternehmer, Business-Mentor und Gründer der Business Mentor GmbH, lädt zu den Business Days, einem zweitägigen Intensiv-Seminar, ein, das am 14. und 15. Oktober 2023 in Blaubeuren bei Ulm stattfinden wird. Das Event bietet eine einzigartige Gelegenheit für alle Coaches, Trainer, Berater und Dienstleister, die ein erfolgreiches Business aufbauen möchten.Geschäftsführer Andreas Klar: "Selbst für erfahrene Dienstleister kann es eine Herausforderung sein, potenzielle Kunden zu finden. Oft wissen sie nicht, woher ihre nächsten Kunden kommen sollen, weil ihnen geeignete Strategien zur Kundengewinnung fehlen. In dieser Situation bieten die Business Days wertvolle Lösungen und praxiserprobte Techniken, um diese Hürden zu überwinden und ein erfolgreiches Business aufzubauen."Bei den Business Days handelt es sich um ein intensives Seminar, das Teilnehmern in nur zwei Tagen das nötige Wissen an die Hand gibt, um ein sechs- oder siebenstelliges Beratungsbusiness zu entwickeln. Hierzu vermittelt Andreas Klar sein umfassendes Wissen und seine bewährten Strategien, zu Themen wie Erfolgsprinzipien und Mindset, Social Media und Sichtbarkeit sowie Positionierung und WOW-Angebot. Dabei werden nicht nur theoretische Konzepte präsentiert, sondern auch konkrete Werkzeuge, Techniken und bewährte Methoden aus der Praxis vermittelt. Mit seiner langjährigen Erfahrung und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz ist er der ideale Mentor, um Dienstleister dabei zu unterstützen, ihre Kundenbasis zu erweitern und sechsstellige Monatsumsätze zu erreichen."Die Business Days sind DAS Event für alle Coaches, Trainer, Berater oder Dienstleister - und jene, die es werden wollen. Wir sind stolz darauf, den Teilnehmern eine Plattform zu bieten, um in einer immer digitaleren Welt Gleichgesinnte zu treffen, sich vor Ort zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen. Sie profitieren von einer intensiven Erfahrung, bei der sie ihr Wissen erweitern, ihre beruflichen Ziele klar definieren und ihre Einzigartigkeit finden können. Am Ende der beiden Tage gehen die Teilnehmer mit ihrer persönlichen Blaupause für ihr Unternehmenswachstum nach Hause", so Andreas Klar.Weitere Informationen zu den Business Days finden Interessierte unter: https://www.business-days.de/Pressekontakt:Business Mentor GmbHAndreas KlarE-Mail: kontakt@andreas-klar.comWebseite: https://www.business-days.de/Original-Content von: Business Mentor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171635/5589645