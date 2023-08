DJ Kindergrundsicherung kostet 2025 rund 400 Mio Euro mehr als geplant

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Regierungskoalition plant bei der Kindergrundsicherung für 2025 mit Kosten von 2,4 Milliarden Euro. Das sieht die in der Nacht erzielte Einigung der Koalitionspartner dazu vor, wie Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei einer Pressekonferenz in Berlin bekanntgaben. "Für die Kindergrundsicherung werden im Jahr 2025 Gesamtkosten von rund 2,4 Milliarden Euro veranschlagt", sagte Paus. "Nach 2025 gehen wir von einer steigenden Inanspruchnahme aus." Mit dem Ergebnis sei sie angesichts der Haushaltssituation und des sich eintrübenden wirtschaftlichen Umfelds zufrieden.

Lindner sah mit den nun vereinbarten Eckpunkten einen zunehmenden Druck auf das Budget des Bundes. "Im Jahr 2025 gehen wir von 400 Millionen höheren Kosten aus als bislang in der Finanzplanung", sagte er. Dies ergebe sich aus der höheren Inanspruchnahmequote, einer in der Reform angelegten Belohnung von Erwerbsarbeit und Verwaltungskosten. "400 Millionen über Plan, das erhöht den Handlungsbedarf, den wir im Haushalt 2025 haben werden, weiter." Er wage deshalb die Prognose, "dass es sich bei der Kindergrundsicherung mit Blick auf die nächsten Jahre um die letzte größere Sozialreform handelt, die noch in den Haushaltsrahmen des Bundes passt".

Die Einigung auf die Kindergrundsicherung sei ein gutes Ergebnis. "Unser Anliegen ist es, Arbeitsanreize zu erhalten, denn Arbeit ist der beste Weg, um Armut zu überwinden", hob der Finanzminister hervor. "Es gibt keine generellen Leistungserhöhungen." Es sei das Anliegen der Koalition, Erwerbsanreize zu erhalten. "Das Beste, um Armut zu überwinden, ist Arbeit. Deshalb darf von einer Reform der sozialen Unterstützungsleistungen für Familien kein Anreiz ausgehen, sich nicht um Erwerbsarbeit, um Integration und Sprachkenntnisse zu bemühen", sagte er.

Die Reform sieht eine Bündelung von Kindergeld, Bürgergeld und Kinderzuschlag vor. Das Kindergeld heißt laut Paus künftig "Kindergarantiebetrag". Sachleistungen sollen Lindner zufolge digitalisiert über ein "Kinderchancenportal" abgerufen werden können. Die Eckpunkte sollen nun in die Länder- und Verbändeanhörung gehen. Paus hielt einen Kabinettsbeschluss Mitte September für möglich. Alle drei Kabinettsmitglieder gingen davon aus, dass einem Beschluss nichts mehr im Wege stehe. Paus hatte Mitte August angesichts von Unstimmigkeiten über die Kindergrundsicherung einen Beschluss des Kabinetts zu dem von Lindner geplanten Wachstumschancengesetz noch blockiert.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2023 06:07 ET (10:07 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.