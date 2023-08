Eine aktuelle Analyse zeigt, welche Studiengänge in Deutschland momentan die besten Jobaussichten bieten. Platz 1 steht ganz in der Tradition deutscher Jobexpertise. Es ist eine Frage, die viele Jugendliche am Ende ihrer schulischen Karriere beschäftigt (falls sie den universitären Weg einschlagen wollen): Welches Studium soll es denn sein? Die Auswahl an Studienfächern ist riesig, die Orientierungslosigkeit manchmal ob des großen Angebots auch.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...