Hamburg (ots) -- Renommierte Expert:innen aus den Bereichen KI, Digitalisierung, Lehre und Forschung sowie Medizin und EduTechDer Asklepios Campus Hamburg der Semmelweis Universität (ACH) wird 15 Jahre alt. Aus diesem Anlass möchten wir Sie herzlich zu einer Podiumsdiskussion einladen, die die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz (KI) in der medizinischen Aus- und Weiterbildung in den Fokus rückt. KI bietet das Potenzial, die medizinische Versorgung grundlegend zu verändern und die medizinische Aus- und Weiterbildung zu revolutionieren. Sie wird dazu beitragen, Produktivität und Effizienz zu steigern, die Versorgung von Patient:innen zu verbessern und den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen zu vereinfachen. Auf Einladung von Dr. Thorsten Thiel, Geschäftsführer der Asklepios Medical School, erwarten Sie renommierte Expert:innen aus den Bereichen KI, Digitalisierung, Lehre und Forschung sowie Medizin und EduTech.Podiumsdiskussion zu Künstlicher Intelligenz am Asklepios Campus HamburgDatum: 5. September 2023Uhrzeit: 10:00 - 12:00 Uhr mit anschließendem Get-together bis 13:00 UhrOrt: Sturmfreie Bude, 13. Stock, Lübecker Str. 1, 22087 HamburgKontakt für Rückfragen:Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.comOriginal-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell