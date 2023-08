FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone gedreht. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel gegen Mittag um 0,28 Prozent auf 131,79 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,59 Prozent. Auch an anderen Rentenmärkten in Europa legten die Renditen zu.

Kursdruck kam durch Aussagen von EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann. Der Chef der österreichischen Notenbank sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, er könne sich für die nächste Ratssitzung Mitte September eine weitere Zinsanhebung durch die EZB vorstellen. Sollten größere Überraschungen ausbleiben, sehe er die Möglichkeit einer zusätzlichen Straffung. Holzmann gilt als Befürworter einer straffen Geldpolitik.

Seit Sommer 2022 hat die EZB ihre Zinsen kräftig angehoben, um sich der hohen Inflation entgegenzustellen. Notenbankchefin Christine Lagarde hatte die künftige Linie bis zuletzt offen gelassen. Da sich die Konjunktur im Euroraum, vor allem aber in Deutschland zunehmend eintrübt, können sich nicht wenige Beobachter auch ein baldiges Ende der Zinsanhebungen vorstellen.

Geld- und Kreditdaten der EZB bestätigten am Vormittag die fragile Konjunkturlage. Die breit gefasste Geldmenge M3 schrumpfte im Juli erstmals seit dem Jahr 2010. Das engere Geldmengenaggregat M1, das unter Experten als Konjunkturindikator gilt, ging erneut deutlich zurück./bgf/mis