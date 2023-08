EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Expansion

Pressemitteilung clearvise AG und ABO Wind s.a.r.l. vereinbaren weitere Repowering-Kooperationen für französische Windparks Repowering soll Kapazität der Parks auf mehr als 110 MW verdoppeln

Erste Genehmigungserteilungen bereits für 2025 erwartet Wiesbaden, 28. August 2023 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, informiert über neue Entwicklungen im Rahmen ihrer Repowering-Initiative. clearvise und der Projektentwickler ABO Wind arbeiten derzeit bei den Windparks Cuq und Losheim gemeinsam auf ein erfolgreiches Repowering hin. Nach heutigem Stand wird die Erteilung der Genehmigungen für 2025 erwartet. Nachdem das Potential für ein mögliches Repowering geprüft wurde, haben die clearvise AG und ABO Wind s.a.r.l. die Ausweitung ihrer exklusiven Repowering-Kooperation auf die vier weiteren französischen Windparks Gargasse, Escamps, Haute Landes Souilly und St. Nicholas beschlossen. Hierbei übernimmt die ABO Wind die Projektentwicklung, Genehmigungsplanung und Errichtung, während clearvise ein exklusives Vorkaufsrecht auf die neuen, repowerten Windparks erhält. Bereits in 2018 haben die sogenannte Bürgerwindaktie und ABO Wind den Windpark Wennerstorf erfolgreich repowert und die Produktionskapazität mehr als verdoppelt. Derzeit verfügen die Windparks über eine installierte Gesamtkapazität von rund 53 MW. Im Rahmen des Repowerings werden die alten Anlagen zurückgebaut und durch neue, leisere Windturbinen ersetzt. Nach heutiger Planung kann hierdurch die installierte Leistung auf mehr als 110 MW gesteigert und mit den effizienteren, leistungsfähigeren Mühlengenerationen die Produktion vermutlich mehr als verdoppelt werden. Da sich im Rahmen des Repowerings auch die Anzahl der Mühlen reduziert und diese technologisch fortgeschritten sind, werden zusätzlich die Wartungskosten sinken und die Ersatzteilbeschaffung vereinfacht. "Nachdem wir in diesem Jahr bereits durch unsere erste französische clearPARTNERS Kooperation zeigen konnten, dass wir aus eigener Kraft wachsen können, ist die nach Plan voranschreitende Repowering-Initiative hier ein weiterer Meilenstein. Insgesamt können wir die Produktionskapazität der entsprechenden Windparks mehr als verdoppeln", freut sich Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, und ergänzt: "Mit der ABO Wind haben wir einen verlässlichen und fairen Entwicklungspartner an unserer Seite, der regional hervorragend vernetzt ist. ABO Wind hat seinerzeit bereits die Altparks entwickelt und betreut diese für uns in der Betriebsführung. Die Zusammenarbeit ist professionell und auf Augenhöhe. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Umsetzung dieses umfangreichen Projekts."





Über clearvise Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio aus Wind- und Solarparks sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an europäischen Wind-Onshore und PV-Anlagen profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt.





