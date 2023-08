Mit 1. Oktober 2023 übernimmt Mario Stadler die Verantwortung für die Marken- und Kommunikationsagenden der gesamten Uniqa Gruppe. "Wir freuen uns sehr, dass mit Mario Stadler ein international höchst erfahrener Marketingprofi die Führung unserer Marke in allen Ländern der Gruppe übernehmen wird. Wir sehen Marke als ein strategisch wichtiges Führungsinstrument und einen wesentlichen Erfolgsfaktor für die positive Weiterentwicklung unserer Gruppe im Rahmen unseres Strategieprogramms. Gemeinsam mit unseren Teams in Österreich und den Ländern wird Mario Stadler für die Weiterentwicklung des Markenportfolios und der Kommunikationsaufgaben verantwortlich zeichnen", so René Knapp, Vorstand für Human Resources, Marke und ...

