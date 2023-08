Mit der Digitalisierung geht es in Deutschland nur schleppend voran. Gerade einmal jedes zehnte Vorhaben habe die Bundesregierung auch umgesetzt, so der Branchenverband Bitkom. Doch es gibt auch positive Signale. Die Bundesregierung hat nach einer Auswertung des Digitalverbandes Bitkom erhebliche Probleme damit, ihre anspruchsvolle Agenda zur Digitalisierung Deutschlands in die Praxis umzusetzen. Nach einer am Montag in Berlin veröffentlichten Studie ...

