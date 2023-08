In der Nacht vom 30. zum 31. August 2023 gibt es am Abendhimmel ein seltenes Naturschauspiel zu sehen: einen Super Blue Moon. Der ist dann zudem nicht der einzige sehenswerte Himmelskörper - denn ein besonderer Gast lässt sich blicken. Am Abend des 30. August und bis in die frühen Morgenstunden des 31. August 2023 hinein bekommen Sternengucker:innen ein besonderes Naturschauspiel zu sehen. Denn rund um den Globus wird dann ein sogenannter Blue Moon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...