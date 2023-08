In den ersten 30 Minuten nach Eröffnung des 3. und vorletzten Fördercalls für Photovoltaik-Anlagen und Speichersysteme waren bereits 22.000 Tickets gezogen. Insgesamt stehen in dieser rund 60 Millionen Euro für die Förderung bereit.Die Österreichische Abwicklungsstelle für Ökostrom AG - kurz einfach OeMAG - hat am vergangenen Donnerstag den dritten Fördercall des Jahres für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher eröffnet. Die vorletzte Förderrunde des Jahres startete 17 Uhr. Bereit sin den ersten 30 Minuten sind demnach 22.000 Tickets gezogen worden, wie die EAG Abwicklungsstelle berichtete. Interessenten ...

