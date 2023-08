Die Aktien von Xpeng stiegen in Hongkong sprunghaft an, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen eine strategische Partnerschaft im Wert von 744 Millionen Dollar mit dem Fahrservice-Giganten DiDi Global angekündigt hatte. Teil der Vereinbarung war auch ein neues Modell unter einer neuen Marke auf den Markt zu bringen. Die beiden Unternehmen werden eine strategische Zusammenarbeit in einer Reihe von Bereichen prüfen, darunter Marketing, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Ladestationen ...

