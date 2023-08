Stuttgart (ots) -Das große kleine Magazin feiert Geburtstag: Im September 1948 erschien die erste deutschsprachige Ausgabe unter dem Titel Das Beste aus Reader's Digest. Bis heute begeistert die Zeitschrift im kompakten Format mit ihrer vielfältigen Themenmischung und einer grundsätzlich positiven Weltsicht. Monat für Monat finden die Leserinnen und Leser in Reader's Digest wertvolle Informationen, handfeste Tipps und beste Unterhaltung.So zeigt die aktuelle Jubiläumsausgabe, wie das Mitfreuen mit anderen das eigene Leben bereichert und glücklich macht. Sozialwissenschaftler benutzen dafür den Begriff "Freudenfreude". Sich über Erfolge seiner Mitmenschen zu freuen, macht Beziehungen inniger und angenehmer. Außerdem im September-Heft: Die berührende Geschichte eines kleinen Mädchens, das mit einem schweren Herzfehler geboren wurde. Seine Eltern erkämpfen eine riskante Operation, die das Leben des Kindes rettet. Im Interview mit Reader's Digest spricht Schauspieler Ben Kingsley über seine Karriere und seine zweite Leidenschaft - die Musik. Regelmäßige Rubriken wie Lachen und Wortschatz sorgen dafür, dass die Unterhaltung auch in der aktuellen Ausgabe nicht zu kurz kommt.Das Jubiläum ist zudem Anlass, die Leserinnen und Leser selbst zu Wort kommen zu lassen. Sie berichten, wie Reader's Digest ihr Leben beeinflusst hat. Darüber hinaus zeigt die Redaktion, wie das Magazin entsteht und stellt die Menschen vor, die es produzieren. Übrigens: Die Ausgabe September 2023 ist bereits das 901. Heft, das auf Deutsch erscheint - in gut acht Jahren wird dann schon das 1000. gefeiert!Die aktuelle Ausgabe von Reader's Digest ist ab 28. August an zentralen Kiosken erhältlich. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. readersdigest.de/pages/pressePressekontakt:Reader's Digest Deutschland:Verlag Das Beste GmbHÖffentlichkeitsarbeitJürgen Schinkerpresse@readersdigest.de+49(0)711/6602549Original-Content von: Reader's Digest Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32522/5589905