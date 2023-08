DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. August (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 PK) 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator September PROGNOSE: -25,0 Punkte zuvor: -24,4 Punkte 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q 08:25 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Abschlussstatement bei Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion, Wiesbaden *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August PROGNOSE: 87 zuvor: 85 09:30 DE/DZ Bank AG, PK zu Ergebnis 1H 10:00 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), PK zu DIHK-Energiewende-Barometer 2023, Berlin 11:00 DE/Va-Q-Tec AG, HV u.a. mit Beschlussfassung über Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Fahrenheit AcquiCo GmbH 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,4%-Bundesobligation über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 19.10.2028 *** 12:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Auftakt-Statement zu Kabinettsklausur (bis 30.8), Meseberg *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 116,5 zuvor: 117,0 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - CN/US-Handelsministerin Raimondo zu Gesprächen in China (bis 30.8) - ES/Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister und -Außenminister (29. bis 31.8), Toledo ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

