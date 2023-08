Unterföhring (ots) -- Das Hamburger Stadtderby FC St. Pauli gegen Hamburger SV im DFB-Pokal der Frauen am 8. September ab 18.00 Uhr live auf Sky Sport Top Event- "Nachspielzeit": Die neue Frauenbundesliga Highlightshow immer montags um 21.00 Uhr mit allen Spielzusammenfassungen und Themen des Spieltags auf Sky Sport Mix- Weltklasse in der Leichtathletik: Drei Meetings der Diamond League - inklusive des großen Saisonfinals in Eugene am 16. und 17. September live- Weltklasse-Golf: Solheim Cup vom 22. bis 24. September live und exklusiv auf Sky Sport Golf- GameCHANGERINNEN: Die neue Ausgabe des monatlichen Frauensport-Magazins am 19. September auf Sky Sport News- "Female Football around the World" und "Alexia Putellas: Ikone des Fußballs" abrufbar auf Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 28. August 2023 - Unter dem Titel "September to remember" steht der kommende Monat bei Sky Sport im Zeichen des Frauensports. Zuschauer dürfen sich auf erstklassiges Programm mit vielen Live-Übertragungen und Non-Live Formaten freuen.Hierbei zählt das Hamburger Stadtderby FC St. Pauli gegen Hamburger SV in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Frauen am 8. September ebenso zu den Highlights wie der vom 22. bis 24. September stattfindende Solheim Cup und die Diamond League. Die Weltklasse der Leichtathletik hat im September gleich drei Meetings: Neben Xiamen (2.9.) und Brüssel (8.9) findet am 16. und 17. September das große Saisonfinale in Eugene statt.In der dritten Septemberwoche startet außerdem die Frauenbundesliga in ihre neue Saison, deren Spielzusammenfassungen und Highlights nach jeweiligem Spielende auf allen Sky Plattformen zu sehen sind. Sämtliche Zusammenfassungen und Themen des Spieltags sind dann nochmals in der neuen Highlightshow "Nachspielzeit" am Montagabend um 21:00 Uhr auf Sky Sport Mix zu sehen, in der sich Fans zusätzlich auf spannende Hintergrundberichte, Interviews und Analysen freuen dürfen.Ein fester Bestandteil im Programm von Sky Sport ist außerdem das monatliche Frauensport-Magazin "GameCHANGERINNEN". Seit Juni 2022 werden darin regelmäßig diverse Themen und Nachrichten aus der Welt des Frauensports sowie die Sportlerinnen und Athletinnen in den Mittelpunkt gestellt. Die Erstausstrahlung der nächsten Ausgabe folgt am 19. September um 18.00 Uhr auf Sky Sport News.Auf Sky Q abrufbar ist darüber hinaus die neueste Folge von "Female Football around the World", in der Sky Expertin Julia Simic dieses Mal nach Australien und Neuseeland reist und wo sich Spaniens Fußballerinnen letztlich zum Weltmeister krönten. Die dreiteilige Portrait-Dokumentation "Alexia Putellas: Ikone des Fußballs" zeigt den Werdegang der spanischen Welt-Fußballerin und ist auf Sky Q ebenfalls verfügbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5589926