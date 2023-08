Die kurzfristige Nvidia-Euphorie der vergangenen Woche scheint schon wieder verflogen zu sein. Der charttechnische Aufwärtstrend im DAX ist gebrochen und auch die US-Indizes verlieren an Schwung. Der Wochenausblick!

Charttechnikexperte Stefan Klotter wirft in seinem Wochenausblick einen Blick auf die aktuelle Lage an den Märkten. Die Gründe für die nervöse Lage sieht der Chefredakteur des Börsendienstes FAST BREAK unter anderem in China, wo sich die Probleme derzeit häufen.

Ob die angekündigten Maßnahmen für die Kapitalmärkte ausreichen, wohin die Märkte derzeit laufen und in welchen Sektoren derzeit noch Potenzial stecke. Das und mehr im Video!

Video: Stefan Klotter, Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion