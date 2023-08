Thyssenkrupp Nucera steigert Umsatz - Anleger reagieren freundlich

Werbung







Der Wasserstoff-Spezialist veröffentlichte am Montagvormittag die Ergebnisse des vergangenen Quartals. Die Thyssenkrupp-Tochter konnte sowohl den Umsatz als auch die Auftragseingänge steigern.



Am 10. Juli 2023 berichteten wir in unseren börsentäglichen Nachrichten über den ersten Handelstag der Wertpapiere des größten Wasserstoffunternehmens in Europa. Der erste ermittelte Kurs lag zu dem Zeitpunkt noch bei 20,20 Euro. Am Montag konnte der Aktienkurs von Nucera zeitweise ein Kurszuwachs von 1,77% auf 21,80 Euro ausweisen.



Gründe für die jüngste Entwicklung der Thyssenkrupp-Tochter könnten unter anderem die am Montagmorgen veröffentlichten Quartalszahlen geben. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 90% von 98,7 Millionen Euro auf 187,5 Millionen Euro an. Auch der Auftragseingang, welcher als Indikator für die zukünftige Umsatzentwicklung gesehen werden kann, erhöhte sich um 13%. Die mehrheitlich positive Entwicklung des Geschäftes führte schließlich dazu, dass sich das Nettoergebnis mehr als verdoppelte von vor einem Jahr noch 2,7 Millionen Euro auf 6,1 Millionen Euro im abgelaufenen Quartal.



Die letzten zwei Jahre standen die Aktienkurse bekannter Wasserstoffwerte wie Plug Power, Nel Asa und Co. zunehmend unter Druck. In wie weit sich Nucera im Markt etabliert, wie sich die Branche weiterentwickelt und ob Wasserstoff zu den Zukunftstechnologien gehören wird, bleibt abzuwarten.







Hier finden Sie:













Der Ausblick auf die Börsen-Woche



Welche Termine diese Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC