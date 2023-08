Zürich (ots) -PABS bietet minutenschnell buchbare möblierte Wohnungen, isaap-geprüft und -zertifiziert. Diese Wohnungen in Zürich überzeugen im Vergleich zu Hotelangeboten und den möblierten Wohnungen anderer Anbieter durch Vorteile bei Komfort, Qualität und Mietaufwand. Die Auswahl der möblierten Apartments von PABS findet man unter "Wohnungssuche (http://www.pabs.ch/)" auf http://www.pabs.ch .Bei einer Relocation nach Zürich ist das Finden der nachhaltig passenden Wohnung schwierig und zeitaufwändig. Für guten Start kann man minutenschnell und einfach eine eine möblierte Wohnung bei PABS mieten. Das Finden einer günstigen und nachhaltig passenden Unterkunft wird so viel leichter, erfolgreicher und weniger stressig.Möblierte Wohnungen vom isaap-zertifizierten Vermieter PABS überzeugen im Vergleich zu Hotels oder möblierten Wohnungen anderer Anbieter durch:- gute Lage im Zentrum mit perfektem Anschluss an S-Bahn, Tram und Bus- zeitgemässe Einrichtung der möblierten Wohnungen von PABS, was gute Stimmung und sehr positive Wohngefühle verbreitet- komfortable Einrichtungen fürs Kochen und fürs Essen, was eine deutlich kostengünstigere Verpflegung, verglichen mit dem Essen im Hotel oder Restaurant ermöglicht- ein besseres, freieres Gefühl dank Komfort-Vorteilen- günstige Mieten (sehr viel niedriger, als vergleichbare Hoteltarife)- minutenschnelles Buchen und stressfreies Starten (das spart Zeit und Nerven)- kompetenten Reparaturservice mit 24-Stunden-Notfalldienst (7 Tage/Woche) der Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet- 5-Sterne-Service für Wohlbefinden, Sauberkeit, Frische und Komfort.Die Zufriedenheit der Kunden mit der möblierten Wohnung und den Services, ist für PABS erstes Gebot.Video-Informationhttps://www.youtube.com/watch?v=3JXDrVpzbOMPressekontakt:Giancarlo Fiorio+41 44 491 41 16pabs@pabs.chOriginal-Content von: Pabs Résidences + Appartements AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055350/100910584