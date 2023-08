London, Paris und Sydney (ots/PRNewswire) -Erhöhung des Auftragsvolumens in Europa um 20% unterstreicht die große Nachfrage nach seinen einzigartigen, anpassbaren FruchtperlenDa der Markt für Bubble Tea weiter wächst, gab die Tachiz Group (https://www.tachizgroup.com/), ein führender Hersteller von Popping Boba (Fruchtperlen) mit Sitz in Taiwan, heute die jüngsten Wachstumsmeilensteine für Europa bekannt, die die weitreichende globale Anziehungskraft der einzigartigen Individualisierbarkeit seines Produkts unterstreichen. Um diese internationale Dynamik auf die nächste Ebene zu bringen, erweitert die Marke ihre Geschäftsinitiativen für europäische Kunden und wird vom 11. bis 14. September an der Fine Food Australia (https://finefoodaustralia.com.au/exhibitor-directory/exhibitor/?id=73258649) Expo teilnehmen.Tachiz bietet spezielle Aktionen für europäische Kunden an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: sales.tw@tachiz.com.twIndividualisierung als Schlüssel zum ErfolgDer jüngste Erfolg der Tachiz Group beruht auf dem einzigartigen Maß an Individualisierung, das sie seinen Kunden und Getränkehändlern bietet, die endlose Möglichkeiten zur Modifizierung haben, um die Zufriedenheit der Verbraucher zu gewährleisten. Zu den individuell anpassbaren Aspekten gehören:- Geschmacksrichtungen: Verkäufer können aus einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen wählen oder eine auf einen bestimmten Markt zugeschnittene kreieren.- Hautdicke: Die Textur und Haptik der Popping Boba kann für einen optimierten sensorischen Genuss angepasst werden.- Spezielle Verpackungen: Verkäufer können die visuelle Attraktivität ihrer Marke mit maßgeschneiderten Verpackungsoptionen verbessernDie boomende Nachfrage nach neuartigen Getränkeerlebnissen nutzenIn letzter Zeit ist die Nachfrage nach Popping Boba und Juice Balls mit einem CAGR von 10,70% von 2022 bis 2029 (https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-popping-boba-juice-balls-market) angestiegen, was vor allem auf die zunehmende Beliebtheit neuartiger Bubble Tea-Trends wie Popping Pearls zurückzuführen ist."Die Tachiz Group hat in letzter Zeit sehr erfolgreich die hohe Nachfrage genutzt, und unser weltweites Wachstum liegt bei einer beeindruckenden durchschnittlichen jährlichen Rate von 65%", so Iris Chang, General Manager der Tachiz Group. "Wir haben vor allem unser Geschäft mit Großhändlern in europäischen Ländern wie Deutschland, Italien und Frankreich ausgebaut, mit einem Anstieg des Auftragsvolumens um rund 20%. Diese Dynamik hat zu erfolgreichen Partnerschaften mit 30 Franchisenehmern in Europa und Australien geführt, und wir werden unsere Netzwerke in diesen Regionen weiter ausbauen und vertiefen."Tachiz bei der Fine Food AustraliaBesucher der Fine Food Australia Expo können sich aus erster Hand von der Variationsfähigkeit des Popping Boba der Tachiz Group überzeugen. Die Marke wird zeigen, wie sie auf jeden Kundengeschmack zugeschnitten werden kann, ein Beweis für das Engagement des Unternehmens, maßgeschneiderte Erlebnisse über verschiedene Kulturen hinweg zu bieten.Die Tachiz Group wird den Verbrauchern nicht nur das einzigartige Erlebnis der individuell gestaltbaren, aufplatzenden Perlen bieten, sondern auch zeigen, wie sie ihre Marke auf der Verwendung der besten natürlichen Zutaten aufgebaut hat. Durch den Einsatz modernster Lebensmitteltechnologien und die Implementierung strenger Prüfverfahren stellt die Marke sicher, dass ihre Produktqualität ihrem Ruf als Spitzenprodukte gerecht wird.Tachiz wird am Stand HU30 auf der Fine Food Australia vertreten sein. Weitere Informationen finden Sie unter: https://finefoodaustralia.com.au/exhibitor-directory/exhibitor/?id=73258649Informationen zu Tachiz GroupTachiz Enterprise Co., Ltd. wurde 2015 gegründet und nutzt modernste Technologien und innovative Geschäftsphilosophien, um kontinuierlich hochgradig anpassbare, köstliche Popping Boba zu produzieren. Mit hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffen, sorgfältigen Prüfverfahren und Zertifizierungen wie FSSC 22000 und Halal gewährleistet das Unternehmen branchenführende Produkte für die von ihm belieferten Erfrischungsunternehmen und die Verbraucher, die seine Produkte genießen.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tachizgroup.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2194238/Tachiz_News_Photo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-popping-boba-der-tachiz-group-erreicht-neue-hohen-als-zukunft-des-bubble-teas-301911379.htmlPressekontakt:Rutina Lin,+886-6-2701491 # 105,sales.tw@tachiz.com.twOriginal-Content von: Tachiz Enterprise Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168863/5590089