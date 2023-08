© Foto: Ina Fassbender - dpa



Der Bitcoin hat zuletzt deutlich an Wert verloren. Jüngste Daten zeigen jedoch, dass sich langfristige Bitcoin-Anleger nicht so leicht von der jüngsten Schwäche beirren lassen.

Anleger, die ihre Bitcoins seit einem Jahr oder länger halten, machen laut Glassnode mittlerweile fast 70 Prozent der Bitcoin-Halter aus. Die jüngste Gruppe der Langzeit-Anleger- insbesondere diejenigen, die ihre Bitcoins seit ein bis zwei Jahren halten - ist seit Jahresbeginn zwar leicht zurückgegangen, aber die Zahl derer, die vor zwei bis drei Jahren gekauft haben, ist gestiegen.

Der Bitcoin war zuletzt deutlich eingebrochen, nachdem SpaceX offenbar seine Bitcoin-Bestände verkauft hatte. Innerhalb eines Monats verlor die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt mehr als elf Prozent. Aktuell notiert der Bitcoin bei rund 26.124 US-Dollar.

Hinzu kommen regulatorische Unsicherheiten in den USA. "Es ist noch nicht klar, in welche Richtung sich die Kryptowährung in den USA aus regulatorischer Sicht entwickeln wird", erklärte Gustavo Schwenkler, Professor an der Leavey School of Business gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC.

Zusätzlich zum regulatorischen Druck sei die Korrektur bei Bitcoin laut JPMorgan "teilweise auf eine breitere Korrektur bei risikobehafteten Vermögenswerten wie Aktien und insbesondere Technologieaktien zurückzuführen."

Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum oder BNB gaben zuletzt deutlich nach. Der Marktwert aller Kryptowährungen sank laut CoinMarketCap.com zuletzt auf knapp eine Billion US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es fast drei Billionen US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion