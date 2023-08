Halle/MZ (ots) -Bei den Sommerspielen in Los Angeles 2028 sollen die deutschen Leichtathleten wieder zu den besten fünf Nationen gehören. So hat das Gonschinska im Frühjahr gesagt. Nach den Eindrücken von Budapest wirkt das trotz einiger Lichtblicke, allen voran Zehnkampf-Shootingstar Leo Neugebauer, komplett realitätsfern.Abgerechnet wird auch in der Leichtathletik in Medaillen, nicht in ordentlichen Auftritten. Zuletzt lieferte Malaika Mihambo die harte Währung zuverlässig, überdeckte so viele Probleme. Nun fehlte die Weitsprung-Königin verletzt und niemand im deutschen Team vermochte, die Lücke zu füllen.So zeigt sich deutlich wie nie: Die Weltspitze ist den deutschen Athleten in fast allen Disziplinen enteilt. Offensichtlich hat der DLV in der Spitze, aber auch an der Basis viele Entwicklungen verschlafen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5590091