Galway, Irland (ots/PRNewswire) -Die Gemeinschaft kardiovaskulärer Patienten fordert einen Wandel und drängt darauf, dass ungesunde Cholesterinwerte als globale Gesundheitspriorität angesehen werden.Diese Ankündigung erfolgt anlässlich des Kongresses der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (European Society of Cardiology, ESC) 2023, der unter dem Motto "Gemeinsame Anstrengungen zum Schutz des Herzens" stattfindet.Nach der im Jahr 2022 durch den Global Heart Hub erfolgten Vorstellung desglobalen Cholesterin-Aktionsplans (https://invisiblenation.com/global-cholesterol-action-plan/), der von der World Heart Federation unterstützt wird, ist die Unterstützung der Gemeinschaft auf 70 Patientenorganisationen und -gruppen angewachsen, die gemeinsam globale Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen ungesunder Cholesterinwerte fordern. Um diesem Aufruf zum Handeln Nachdruck zu verleihen, wird der Global Heart Hub beginnen, Erkenntnisse von Patienten zu sammeln, deren Cholesterinwerte nicht den Zielwerten entsprechen oder die einen kardiovaskulären Vorfall erlitten haben, um die Erfahrungen der Patienten besser zu verstehen, denn diese können dazu beitragen, die Versorgung zu beeinflussen und die Ergebnisse zu verbessern. Die in dieser Form erstmals durch die Gemeinschaft der kardiovaskulären Patienten gewonnenen Erkenntnisse zum Thema Cholesterin werden benötigt, um die lokale Implementierung des globalen Cholesterin-Aktionsplans zu unterstützen und Strategien für den Umgang mit einem ungesunden Cholesterinspiegel voranzutreiben, einem entscheidenden modifizierbaren Risikofaktor für die weltweit größte Todesursache, die atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankung (ASCVD)1.Neil Johnson, leitender Direktor beim Global Heart Hub, berichtete: "Während wir in den Bereichen der Wissenschaft und der Behandlung Fortschritte gemacht haben, bleibt ASCVD nach wie vor die weltweit häufigste Todesursache, wobei ungesunde Cholesterinwerte die Hauptursache sind. Wir müssen unsere Arbeit im Rahmen des Programms Invisible Nation fortsetzen, um besser zu verstehen, warum dies weiterhin eine globale Herausforderung darstellt und wir möchten ein tieferes Verständnis für die Perspektive und die Reise der Patienten erlangen. Das Sammeln von Erkenntnissen der Patienten wird uns die nötigen Informationen geben, um Interessengruppen dazu zu bewegen, dringend notwendige Diskussionen über eine bessere Erkennung und einen besseren Umgang mit einem hohen Cholesterinspiegel zu führen. Wir müssen jetzt handeln, um die enorme Belastung durch arteriosklerotische kardiovaskuläre Erkrankungen für den Einzelnen, die Gesellschaft und die Gesundheitssysteme zu verringern."Der globale Cholesterin-Aktionsplan wurde entwickelt, um Veränderungen auf lokaler Ebene auszulösen, außerdem gibt er den Ländern in vier klaren Schritten eine Anleitung zur Verringerung der Auswirkungen ungesunder Cholesterinwerte:- Aufbau von Bündnissen;- Sensibilisierung der Öffentlichkeit;- Aktivierung von Bündnissen; und- Verbesserung der Erkennung und der Behandlung von einem hohen Cholesterinspiegel.Das Vorhaben stützt sich auf den Cholesterin-Plan der World Heart Federation, die zu Änderungen bei der Prävention und Behandlung von ASCVD aufruft.Fernanda de Carvalho vom Instituto Lado a Lado Pela Vida, Brasilien, erklärte: "Wir müssen uns noch stärker auf ASCVD konzentrieren. In Brasilien gibt es 300.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr, und wir wissen, dass 80 % davon mit ASCVD zusammenhängen. Angesichts dieser Zahlen und der Realität ist es wichtig, den globalen Cholesterin-Aktionsplan zu unterzeichnen und sich an einer Arbeitsgruppe zur Verringerung der kardiovaskulären Todesfälle zu beteiligen."Unterstützung der globalen PatientengemeinschaftDer globale Cholesterin-Aktionsplan repräsentiert die Stimme der weltweiten Patientengemeinschaft und wurde mit der Unterstützung von Invisible Nation (https://invisiblenation.com/) entwickelt, einem Programm, das vom Global Heart Hub und Novartis gemeinsam entwickelt wurde, um die Lebenswirklichkeiten von ASCVD aufzuzeigen. Bisher wurde der globale Cholesterin-Aktionsplan von 70 Patientenorganisationen und -gruppen aus Nord- und Südamerika, Europa und Australien unterstützt, darunter WomenHeart und The Mended Hearts, USA; Heart Valve Voice Canada, Heartlife Canada und die Canadian Heart Patient Alliance, Kanada; Instituto Lado a Lado pela Vida, Brasilien; Pacientes de Corazón, Mexiko; FH Europe; Croí, Irland; Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, Italien; und Hearts4Heart, Australien. Der globale Cholesterin-Aktionsplan kann hier (https://invisiblenation.com/global-cholesterol-action-plan/) eingesehen und unterstützt werden.Informationen zum Global Heart HubDer Global Heart Hub (GHH) ist die erste globale gemeinnützige Organisation, die gegründet wurde, um Menschen, die mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen leben oder von ihnen betroffen sind, eine Stimme zu geben. Der GHH ist ein Bündnis von Herzpatientenorganisationen mit dem Ziel, Patientengruppen aus der ganzen Welt zu vereinen. Die Mission des GHH besteht darin, das Bewusstsein für Herzkrankheiten und die damit verbundenen Herausforderungen im täglichen Leben zu schärfen. Der GHH ist eine Plattform für Herzpatientenorganisationen, im Rahmen derer sie ihre Ansichten austauschen, von den bewährten Verfahren der anderen lernen, sich für gemeinsame Ziele einsetzen und Ressourcen gemeinsam nutzen können. Darüber hinaus zielt die Plattform darauf ab, das Bewusstsein und Verständnis für die vielen bestehenden Herzkrankheiten zu erhöhen, die Patientenergebnisse zu verbessern, die Lebensqualität zu steigern und ein langes Leben sowie ein gesundes Altern zu fördern.1. World Health Organization (WHO). Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aufgerufen am 31. 1. World Health Organization (WHO). Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aufgerufen am 31. Juli 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)