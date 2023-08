DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Summer Bank Holiday geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:23)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.293,69 +1,4% +13,2% Stoxx50 3.956,11 +0,9% +8,3% DAX 15.792,61 +1,0% +13,4% FTSE 0,00 0% -1,5% CAC 7.324,71 +1,3% +13,1% DJIA 34.492,43 +0,4% +4,1% S&P-500 4.417,48 +0,3% +15,1% Nasdaq-Comp. 13.640,86 +0,4% +30,3% Nasdaq-100 14.967,44 +0,2% +36,8% Nikkei-225 32.169,99 +1,7% +23,3% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 132,08 -8 *bezogen auf Schlusskurs des Vortages

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,83 79,83 0% 0 +1,9% Brent/ICE 84,38 84,48 -0,1% -0,10 +2,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 37,57 34,78 +8,0% +2,79 -57,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.923,89 1.915,35 +0,4% +8,54 +5,5% Silber (Spot) 24,31 24,23 +0,3% +0,08 +1,4% Platin (Spot) 969,83 947,45 +2,4% +22,38 -9,2% Kupfer-Future 3,78 3,77 +0,1% +0,00 -1,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Bei den Rohstoffen tat sich wenig. Die Ölpreise legen moderat zu, wozu Händler auf die jüngsten Maßnahmen Pekings zur Ankurbelung der dortigen Konjunktur verweisen.

FINANZMARKT USA

Etwas fester - Im Verlauf des Montagshandels geben die US-Börsen einen Teil der im frühen Geschäft gesehenen Gewinne ab. Das Notenbanker-Symposium in Jackson Hole vom Wochenende ist weitgehend abgehakt, dafür rücken anstehende Konjunkturdaten in den Blick und lassen die Anleger etwas vorsichtiger agieren. Das Symposium brachte insgesamt kaum neue Erkenntnisse: Zum einen wird die Inflation von US-Notenbankchef Jerome Powell als weiter zu hoch wahrgenommen, zum anderen verkraftet die Wirtschaft Powell zufolge die bereits gesehenen Zinserhöhungen gut und der Arbeitsmarkt macht einen weiter robusten Eindruck. Immerhin kündigte Powell an, dass die Notenbank behutsam agieren werde. Dazu betonte er einmal mehr, dass sie dies stark datenabhängig tun wolle. Die Zinserhöhungserwartung ist nach dem Powell-Auftritt derweil etwas gestiegen, insbesondere was eine im November für möglich gehaltene Zinserhöhung betrifft. Am Anleihemarkt ist die Tendenz dennoch aufwärts gerichtet, die Renditen geben also nach. Sie waren zuletzt bereits deutlich gestiegen.

Unter den Einzelwerten geht es für 3M um 4,9 Prozent nach oben. Der Markt honoriert damit, dass der Mischkonzern offenbar kurz davor steht, einen Schlussstrich unter mehr als 300.000 Klagen von Veteranen zu ziehen. Sie werfen 3M und einer Tochtergesellschaft vor, dass deren Ohrstöpsel sie nicht vor Hörverlust geschützt hätten. Angeblich ist 3M bereit, dafür nun 5,5 Milliarden Dollar zu zahlen. Horizon Therapeutics gewinnen 5,5 Prozent. Die US-Wettbewerbsaufsicht hat die Anfechtung der 27,8 Milliarden Dollar teuren Übernahme von Horizon durch Amgen ausgesetzt. Damit soll Zeit gewonnen werden, einen Vergleich zu prüfen, der den Abschluss der Transaktion unter Auflagen ermöglichen würde. Amgen zeigen sich knapp behauptet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine wichtigen Termine angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Aufschläge zum Start an der Wall Street hatten am Nachmittag nochmal für etwas Auftrieb gesorgt. Die Umsätze waren insgesamt aufgrund eines Feiertags in Großbritannien aber sehr dünn. Die Märkte verdauten die Aussagen vom Notenbanker-Symposium in Jackson Hole vom vergangenen Freitag gut. Falken- und taubenhafte Passagen hätten sich in den Ausführungen von US-Notenbankchef Powell in etwa die Waage gehalten, hieß es. Die Analysten von CMC kommentierte: "Zwar haben die wichtigsten Protagonisten nichts Konkretes bzw Neues gesagt, aber somit bleibt auch der Raum für Spekulationen, dass zumindest die Fed ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen haben könnte".

Unternehmensnachrichten waren rar. Bayer gewannen 0,7 Prozent. Die Forderung des Investors Artisan Partners, das Unternehmen aufzuspalten, wurde im Handel als "nicht neu" bezeichnet. Die Zahlen zum dritten Quartal des Börsenneulings Thyssenkrupp Nucera sorgten für keine Euphorie. Der Kurs des Wasserstoffexperten stieg aber immerhin mit dem Markt um 1,1 Prozent. Auftragseingang und Umsatz konnten deutlich gesteigert werden. Thyssenkrupp verteuerten sich um 1 Prozent. Neue Daten aus einer spätklinischen Studie zum Medikament Leqvio stützten Novartis (+0,8%). Es soll den Cholesterinspiegel von Patienten mit arteriosklerosen kardiovaskulären Erkrankungen verringern. Leqvio ist bereits in mehr als 80 Ländern zugelassen. Dem Mittel wird von Analysten Blockbuster-Potenzial zugebilligt.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:16 Fr, 17:28 % YTD EUR/USD 1,0805 +0,1% 1,0816 1,0787 +0,9% EUR/JPY 158,24 +0,1% 158,32 157,75 +12,8% EUR/CHF 0,9546 -0,0% 0,9549 0,9548 -3,6% EUR/GBP 0,8582 +0,0% 0,8581 0,8578 -3,0% USD/JPY 146,46 +0,0% 146,37 146,26 +11,7% GBP/USD 1,2591 +0,1% 1,2606 1,2575 +4,1% USD/CNH (Offshore) 7,2934 +0,1% 7,2916 7,2958 +5,3% Bitcoin BTC/USD 26.135,97 +0,3% 25.953,35 25.952,34 +57,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zeigte sich wenig verändert. Die Aussagen auf dem mit Spannung erwarteten Treffen der globalen Zentralbanker in Jackson Hole seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, sagen Marktteilnehmer im Rückblick auf den Freitag. Die Analysten der Bank of America sind weiterhin leicht positiv gestimmt für den Dollar, sie prognostizieren, dass der Euro bis zum Jahresende auf 1,05 Dollar fallen wird. Sie vermuten, dass der neutrale US-Leitzins, bei dem die Wirtschaft wächst, ohne eine Inflation auszulösen, höher liegen könnte als bisher angenommen. "Dies sollte den Dollar stützen", so die Einschätzung. UBS Global Wealth Management bevorzugt dagegen den Euro, weil die US-Notenbank dem Ende der Zinserhöhungen näher sei als die EZB.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fest - An den Börsen in China sorgten Erleichterungen für den Aktienhandel für Kauflaune. Dazu beruhigten sich die Sorgen über den geldpolitischen Kurs der US-NOtenbank etwas. Denn US-Notenbankgouverneur Jerome Powell hält sich zwar alle Optionen offen, sprach auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole aber auch von einem bedächtigen. Die chinesischen Behörden senkten erstmals seit 2008 die Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte, die Steuer wurde halbiert. Dazu soll das Tempo der Börsengänge vorübergehend verlangsamt werden. "Wir rechnen in dieser Woche mit einer deutlichen Erholung des chinesischen Aktienmarktes. Doch die Nachhaltigkeit dieses Aufschwungs wird der wahre Test sein", kommentierten die Marktexperten von OCBC.

Die Aktie des E-Autobauers Xpeng machte einen Satz um gut 10 Prozent, angetrieben von einer Partnerschaft mit DiDi Global. Im Fokus stand China Evergrande, nach 17-monatiger Pause wurde die Aktie des in Schieflage geratenen Immobilienriesen erstmals wieder gehandelt. Der Kurs brach um über 81 Prozent ein. Evergrande hatte zuvor eine Halbierung des Verlusts im ersten Halbjahr auf umgerechnet 4,2 Milliarden Euro gemeldet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz eröffnet im Herbst seine ersten eigenen Schnellladeparks. Ab Oktober sollen die ersten Parks in Atlanta (USA), Chengdu (China) und Mannheim (Deutschland) in Betrieb gehen.

DEUTSCHE BAHN

Die Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben mehrheitlich dem Vorschlag der Schlichter für eine Tarifeinigung mit der Deutschen Bahn zugestimmt.

OHB

Die Tochter OHB Digital Connect und Ingersoll Machine Tools haben einen Meilenstein im Projekt "Giant Magellan Telescope (GMT)" erreicht.

ABBVIE

hat in den USA und Europa eine erweiterte Zulassung für sein Autoimmunmedikament Skyrizi zur Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa, einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung, beantragt.

DANAHER

erwibt das britische Unternehmen Abcam, einen Hersteller und Verkäufer von Proteinen für die Pharmaforschung. Der Wert von Abcam wurde mit rund 5,7 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden vereinbart.

EQUINOR

25 Prozent am "Bayou Bend CCS"-Projekt zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid erworben. Der Konzern erhielt die Projektbeteiligung durch den Kauf von Texas Carbon 1, einer Tochtergesellschaft des Projektentwicklungs- und Finanzierungsunternehmens Carbonvert. Projekt-Betreiber ist der US-Energiekonzern Chevron.

FISKER

weitet die Auslieferung seines Ocean-SUVs auf Belgien, die Niederlande und die Schweiz aus. Fisker ist bereits in Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Norwegen, Schweden und Großbritannien sowie in Kanada und den USA vertreten.

GOLDMAN SACHS

