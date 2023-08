HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4694/ IIn Folge 13 geht es um die aktuell immer häufiger geäusserte Aussage, die Wiedereinführung der Behaltefrist sei eine Förderung. Ist sie nicht. In diesem Podcast gibt es eine kleine Zeitreise in eine Ära, in der es sehr wohl und massig Förderungen für WertpapierbesitzerInnen gab. Auch die börsennotierten Unternehmen hatten ein gutes Umfeld in diesem Szenario, das war politisch gewollt, um die Industrie zu stärken. Und nein, treibende Kraft war damals nicht die ÖVP. Immer waren es davor Kursanstiege am Wiener Kapitalmarkt, die in der Folge schöne Side-Effekte brachten, vor allem für den Standort. Dazu passend erwähne ich auch, in welchem Punkt ich anderer Meinung als ...

