The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.08.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.08.2023



ISIN Name

AU000000BNO5 BIONOMICS LTD.

CNE100001FW6 INNER MONG.YITAI H YC 1

DE000DK0JSR9 DEKA MTN SERIE 7625

