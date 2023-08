Bundesliga-Profi Tony Jantschke von Borussia Mönchengladbach verhindert nicht nur Torchancen auf dem Rasen des Bökelbergs. Der 33 jährige Abwehrspieler ist seit einigen Jahren am Aktienmarkt investiert. Aus welchen Anlagefehlern der Fußballprofi gelernt hat und welche Aktien-Tipps in der Spielerkabine ausgetauscht werden, erfahren Sie in diesem Interview.