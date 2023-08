Jetzt Stefan Klotters Börsendienst FAST BREAK im Probemonat für nur 40 Euro testen. Hier klicken und mehr erfahren! https://tinyurl.com/mryf5r8s Das jährliche Notenbanker-Treffen in Jackson Hole hat gezeigt, dass die Notenbanken im Kampf gegen die Inflation umdenken müssen, erklärt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Schon in der Vergangenheit hätten Krisen und überraschende Ereignisse einen Einfluss auf die Geldpolitik gehabt, so Krämer im Gespräch mit wallstreetONLINE. Der Ökonom hebt hervor, dass trotz einer gewissen Zinserhöhung die Kapitalmärkte robust reagieren. Jetzt das komplette Interview ansehen!