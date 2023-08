LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gibt eine strategische Zusammenarbeit mit CAST AI bekannt, einem führenden SaaS-Unternehmen, das auf die automatische Kostenoptimierung für Kunden spezialisiert ist, die ihre Cloud-nativen Anwendungen auf den Plattformen Google Cloud, AWS und Microsoft Azure betreiben. Die Partnerschaft wird Unternehmen dabei helfen, im Durchschnitt mehr als 60 Prozent der Cloud-Kosten einzusparen, wenn sie ihre bestehenden Anwendungen für die Cloud-Migration modernisieren.

Diese Zusammenarbeit führt die Infinity-Plattform von LTIMindtree mit der Cloud-Kostenoptimierungsplattform von CAST AI zusammen, so dass Unternehmen künftig einen lückenlosen Überblick über ihr Cloud-Portfolio erhalten. Dieses kombinierte Angebot ermöglicht es den Anwenderunternehmen, das Kubernetes-Management und die Kosten in einer Single- oder Multi-Cloud-Umgebung ohne jeden manuellen Eingriff zu optimieren. Es wird außerdem dazu beitragen, den für Routineaufgaben benötigten Zeitaufwand der Kunden zu reduzieren, indem die Cloud-native Infrastruktur zu 100 automatisiert wird, was in höherer Stabilität und geringeren Kosten resultiert.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit LTIMindtree, einem Weltmarktführer, der Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Transformation unterstützt", sagte Yuri Frayman, CEO und Mitgründer von CAST AI. "Unser Spezialgebiet bei CAST AI ist die Cloud-Kostenoptimierung. Allein die Google Cloud Platform bietet einige Hundert virtuelle Maschinen. Der manuelle Aufwand für das Konfigurieren von Ressourcen, das Auswählen von virtuellen Maschinen und das Festlegen von Richtlinien für die automatische Skalierung ist überwältigend. Und offen gesagt, verursacht er mehr Kosten als er zur Optimierung beiträgt. Wir automatisieren den gesamten Prozess und senken Ihre Cloud-Kosten in Echtzeit."

"Diese Partnerschaft mit CAST AI hat uns in die Lage versetzt, unseren Kunden individuelle Dienstleistungen anzubieten, die auf ihre jeweiligen Geschäftsziele abgestimmt sind. Durch diese Zusammenarbeit unterstützen wir unsere Kunden dabei, durch eine verbesserte durchgängige Beobachtbarkeit und Kostenoptimierung einen höheren Nutzen aus ihren Cloud-Investitionen zu ziehen und gleichzeitig Mittel für Modernisierungen freizusetzen", sagte Nachiket Deshpande, Whole-Time Director und Chief Operating Officer von LTIMindtree

Die Zusammenarbeit wird das Leistungsversprechen stärken und den Unternehmen dabei helfen, ihre Cloud-Nutzungsstrategien aufeinander abzustimmen und dauerhafte Kosteneinsparungen zu erzielen.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das es Unternehmen aus allen Branchen ermöglicht, durch Nutzung digitaler Technologien Geschäftsmodelle neu zu erdenken, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse ein, um in einer zusammenfließenden Welt bessere Wettbewerbsdifferenzierung, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von mehr als 82.000 talentierten und unternehmerischen Profis in mehr als 30 Ländern angetrieben und kombiniert die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen und Toubro Infotech mit denen von Mindtree, um selbst die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen zu lösen und Transformation in großem Maßstab zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltimindtree.com/.

Über CAST AI

CAST AI ist eine Cloud-native Automatisierungs-Komplettplattform, die die Cloud-Kosten der Kunden um durchschnittlich mehr als 60 Prozent senkt. CAST AI basiert auf künstlicher Intelligenz und bietet Cloud-Kostenautomatisierung für reale, containerisierte Anwendungen, die auf AWS, GCP und Azure ausgeführt werden. Die Gründer von CAST AI sind Serial Entrepreneurs, die seit mehr als einem Jahrzehnt modernste KI-Lösungen entwickeln und frühere Startups erfolgreich zu Übernahmen durch Google, Comcast und Oracle geführt haben. Das Unternehmen hat 38 Millionen US-Dollar von Investoren wie Creandum, Cota Capital und Uncorrelated Ventures eingeworben.

