Canva feiert als einzige umfassende visuelle Kommunikationsplattform der Welt sein zehnjähriges Bestehen. Die Gründer Melanie Perkins, Cliff Obrecht und Cameron Adams brachten Canva auf den Markt, um die Welt des Designs zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230828914455/de/

Canva opened its new London office in May 2023. (Photo: Business Wire)

Alles begann sehr bescheiden an einem Tisch in Perth, Australien. Heute beschäftigt Canva mehr als 4.000 Angestellte, die über acht Niederlassungen verteilt sind. Zehn Jahre nach der Gründung ist die Plattform zu einem Vorreiter der visuellen Kommunikation für den Massenmarkt geworden und steht für schnelles und einfaches Design. Mehr als 135 Millionen Menschen nutzen Canvas jeden Monat und insgesamt wurden 17 Milliarden Designs kreiert.

Pro Sekunde werden 200 neue Designs erstellt von Dokumenten über Videos und Präsentationen bis hin zu Websites. Und das Wachstum beschleunigt sich permanent. Allein in den vergangenen zwölf Monaten kamen mehr als 45 Millionen neue monatliche Nutzer hinzu. Zuvor hatte das Unternehmen acht Jahre dafür benötigt. Canva erzielt pro Jahr 1,5 Milliarden an Umsatz und ist seit sechs Jahren hochprofitabel.

"Wir sind unglaublich stolz, diesen Meilenstein erreicht zu haben und das ist erst der Anfang. Die ganze Welt mit Design zu versorgen, war unsere Mission in den vergangenen zehn Jahren. Und das ist noch genauso wichtig wie damals 2013, als wir Canva gründeten," sagte Mitbegründerin und CEO Melanie Perkins. "Wir hatten sehr viel Glück im Hinblick auf die Unterstützung und die Beiträge von Menschen, die die Reise von Canva geprägt haben angefangen bei den ersten Investoren und denjenigen, die unsere nächste Wachstumsphase finanzieren, über unsere wunderbare Community bis hin zu unserem Team, das jeden Tag Wunder kreiert."

In den vergangenen zwei Jahren hat Canva seine Präsenz besonders schnell unter Unternehmen ausgebaut. Marken wie Zoom, FedEx, Starbucks und Salesforce zählen nun zu den Kunden, die die visuelle Plattform nutzen, um ihre globalen Marken zu pflegen und zu verwalten. Dieser rapide Anstieg in der Nachfrage spiegelt sich auch darin wider, dass mehr als eine Million Nutzer als eine ihrer wichtigsten Fähigkeiten in ihrem LinkedIn-Profil "Canva" angeben. Diese Anzahl ist im Jahresvergleich um 72 gestiegen.

Die Entstehung eines 40 Milliarden-USD-Unternehmens

Canva wurde vor zehn Jahren mit dem Ziel gegründet, eine fragmentierte Design-Welt auf einer einzigen einfachen Seite zusammenzuführen, die der ganzen Welt zugänglich ist. Die Mitbegründerin und CEO Melanie Perkins hatte die zündende Idee für Canva, während sie an der University of Western Australia in Perth studierte und ihren Kommilitonen den Umgang mit Designprogrammen beibrachte.

Als Melanie bemerkte, dass Studierende Schwierigkeiten mit der Nutzung der verfügbaren Tools hatten, entwickelte sie zusammen mit Cliff Obrecht (dem jetzigen Chief Operations Officer von Canva) Fusion Books, ein einfaches Design Tool. Sie wandten es im Nischenmarkt für Jahresbücher an. Innerhalb von fünf Jahren wurde Fusion Books zum größten Anbieter von Jahresbüchern in Australien und expandierte dann nach Frankreich und Neuseeland. Nachdem sie wussten, dass die von ihnen entwickelte Technologie sich breiter einsetzen lässt, bemühten sich Melanie Cliff und der jetzige Chief Product Officer von Canva, Cameron Adams, um Investoren, bevor sie 2013 Canva gründeten.

Nachdem Canva 2021 einige strategische Akquisitionen in Europa getätigt und den Meilenstein von 75 Millionen monatlichen Nutzern erzielt hatte, wurde das Unternehmen zu einer der weltweit wertvollsten privaten Softwarefirmen. Der Wert kletterte in weniger als 18 Monaten von 6 Milliarden auf 40 Milliarden $.

Ein Jahrzehnt der Inspiration für die Welt des Designs

Nach einem Jahrzehnt im Geschäft und mit der kurz bevorstehenden Markteinführung von Visual Suite sowie KI-Tools ist Canva nun die einzige umfassende visuelle Kommunikationsplattform der Welt. Einzelne Creator, Schulen, Nonprofits und Büros erfreuen sich an einfachem Design, Fotos, Funktionen für die Zusammenarbeit, Videos und KI, um sich in einer zunehmen visuellen Welt abzuheben.

Die einfache Nutzung, die Möglichkeiten für Zusammenarbeit und die Breite der Produkt-Suite von Canva erfreuen sich weltweit einer steigenden Nachfrage. Immer mehr Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen nutzen die Plattform, darunter 85 der Fortune 500.

Das Unternehmen hält dabei an seiner wirklichen Mission fest, die es in einem Plan mit zwei Schritten zusammenfasst: Schritt eins ist der Aufbau eines der wertvollsten Unternehmen der Welt; Schritt zwei besteht darin, möglichst viel Gutes zu tun.

Schon jetzt nutzen 400.000 Nonprofits und 45 Millionen Lehrer und Studierende Canva kostenlos, es besteht eine Partnerschaft mit GiveDirectly, um 30 Millionen in bar an Notleidende in Malawi zu verteilen, und 30 des Gewinns wird für soziale Zwecke ausgegeben. So kann Canva dank des Fortschritts bei Schritt eins bereits seine philanhropischen Ambitionen in Schritt zwei realisieren.

Canva sieht keine Anzeichen für eine Verlangsamung des Wachstums, während es diesen wichtigen Meilenstein feiert.

Über Canva

Gegründet im Jahr 2013, hat Canva sich in eine kostenlose Online-Plattform für visuelle Kommunikation und Zusammenarbeit entwickelt. Die Mission besteht darin, jedem den Zugang zur Welt des Designs zu eröffnen. Die Bedienoberfläche funktioniert nach einem einfachen Drag-and-Drop-Prinzip und der Umfang der Vorlagen ist immens: Präsentationen, Dokumente, Websites, Social Media-Grafiken, Textilien, Videos, eine große Sammlung von Fonts, Fotografien, Illustrationen, Video-Untertitel und Audio Clips bieten Anregung zum Kreieren jedermann.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230828914455/de/

Contacts:

Pressekontakt

Maddison Colgate (AU)

maddison@canva.com

Olivia Johnson (US)

oliviajohnson@canva.com

Press Assets

Canva Pressemappe