Alles was sie über Nickel wissen müssen in einem kostenlosen Nickel-Seminar (in Englisch) mit führender Nickelfirma!

Liebe Leserinnen und Leser,

Nickel wird immer mehr zum Schlüsselrohstoff für E-Auto-Batterien - und könnte bald knapp werden. Auch der Abbau des kostbaren Metalls ist oft problematisch.

Kostenlose virtuelle Roadshow mit Canada Nickel

Die Swiss Resource Capital AG veranstaltet am Dienstag, 29. August 2023 um 17 Uhr eine kostenlose virtuelle Roadshow (in englischer Sprache) mit Canada Nickel.