TOKYO (dpa-AFX) - Japan will on Tuesday release unemployment data for July, headlining a very light day for Asia-Pacific economic activity.



In June, the jobless rate was 2.5 percent, while the job-to-applicant ratio was 1.30.



Copyright(c) 2023 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken