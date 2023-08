Die von SCE Energy eingesetzte Tigo-Flottenmanagement-Software überwacht über 20.000 Solarmodule über ein Dashboard.

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) ("Tigo" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen, gab heute bekannt, dass der langjährige Kunde SCE Energy Solutions den Tigo Fleet Manager einsetzt, eine Erweiterung der Tigo Energy Intelligence (EI)-Plattform, die ein leistungsstarkes interaktives Dashboard bietet, das umfangreiche und umsetzbare Systemleistungsdaten von der Flotte bis zur Modulebene liefert. SCE Energy Solutions (SCE) nutzt den Tigo EI Fleet Manager, um ausgefeilte Erkenntnisse über die wachsende Flotte der von ihm betreuten Solarsysteme zu gewinnen und zu operationalisieren, um seinen Kunden die höchstmöglichen Standards in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit, finanzielle Stabilität und Sicherheit zu bieten.

Mit mehr als 3,44 Millionen installierten Photovoltaikanlagen benötigen die Installateure des wachsenden australischen Solarenergiesektors fortschrittliche Lösungen für die Installation, Überwachung und Verwaltung der ständig wachsenden Portfolios von Kundensolarsystemen. SCE ist seit über einem Jahrzehnt Kunde von Tigo Energy und nutzt nun den EI Fleet Manager, um die Systemleistung zu überwachen und den Betrieb und die Wartung (O&M) für die mehr als 20.000 Solarmodule zu verwalten, die in der Flotte der Kundensysteme eingesetzt werden, indem die Systemleistungsdaten bis hin zur einzelnen Komponente operationalisiert werden und vollständig anpassbare Gruppierungen von Systemen nach gemeinsamen Attributen wie Anlagentyp, Standort, Größe oder Status verwendet werden.

"Der Tigo Fleet Manager ist für uns ein entscheidender Faktor, da er uns einen noch nie dagewesenen Einblick in unsere Kundenflotte ermöglicht, so dass wir unsere Verpflichtungen zur Systemleistung erfüllen und wertvolle neue Dienstleistungen anbieten können", so Jon De Martin, CEO von SCE Energy Solutions. "Da unser Solarportfolio weiter wächst, wäre es fast unmöglich gewesen, die unzähligen Datenpunkte zu konsolidieren, auf die wir uns verlassen, um einen erstklassigen Kundenservice zu bieten. Über die Leistungsüberwachung hinaus haben wir jetzt einen so detaillierten Einblick in die von uns eingesetzte Hardware, dass sich unser Betrieb und unsere Wartung dadurch völlig verändert haben. Der Tigo EI Fleet Manager in Kombination mit der TS4 MLPE-Plattform ermöglicht es uns, eine überragende Leistung zu erbringen, während wir immer mehr und größere Solarsysteme aufbauen."

Der SCE-Kunde De Bortoli Wines ist das sechstgrößte Weingut Australiens und das zweitgrößte Familienweingut. Mit dem Ziel einer 10-prozentigen Energiereduzierung pro Jahr beauftragte der Winzer SCE mit der Aktualisierung und Erweiterung seiner optimierten Solarstromerzeugungskapazität auf 1,15 MW. Das neue System umfasst mehr als 2.200 Solarmodule, einschließlich der bereits vorhandenen, und bietet De Bortoli Wines ein System, das den Ersthelfern Schutz durch schnelles Abschalten, Tigo-Optimierung zum Schutz der Systemleistung vor Modulverschmutzung, wie sie in Weinkellereien üblich ist, und Überwachung auf Modulebene für detaillierte Einblicke in die Systemleistung bietet. Über den Tigo EI Fleet Manager nutzt SCE ausgefeilte neue Datenvisualisierungen, die entwickelt wurden, um die Handlungsfähigkeit zu erhöhen, die Ermüdung der Mitarbeiter zu reduzieren und den Installateuren eine intuitive Schnittstelle zu präsentieren, die kritische Betriebs-, Produktions- und Verbrauchsdaten über alle Module auf der Website von De Bortoli verfolgt.

"Wir sind ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Weingut mit einem umfassenden Plan zur Reduzierung unserer Auswirkungen auf die Umwelt, und die starken Steigerungen der Energiekosten in letzter Zeit haben die Entscheidung, unsere Infrastruktur zur Solarstromerzeugung aggressiv auszubauen, nur noch mehr bestätigt", sagt Tarek Heiland, leitender Ingenieur bei De Bortoli Wines. "SCE war während des gesamten Aufrüstungs- und Erweiterungsprozesses ein großartiger Partner, und wir freuen uns, dass wir nun über die neueste Tigo-Technologie für Sicherheit und Leistung verfügen. Diese Solaranlage deckt nun 30 bis 35 unseres gesamten Energieverbrauchs komplett ab, und wir könnten nicht glücklicher über diese Investition sein."

Von der Einsicht in anstehende und laufende Installationen bis hin zu umfassenden System- und Produktionsstatusindikatoren bietet der EI Fleet Manager eine Systemdiagnose und eine eingehende Überwachung von mehr als einem Dutzend kritischer Gesundheits- und Leistungskennzahlen für implementierte Solarsysteme. Dank dieser Transparenz kann der Tigo EI Fleet Manager schnell und einfach Abhilfemaßnahmen für Geräte verschiedener Lieferanten identifizieren und implementieren, von der Systemebene bis hin zum Modul. Der Tigo EI Fleet Manager unterstützt alle Systemgrößen einschließlich privater, gewerblicher und industrieller Solar-Implementierungen und Anwendungsfälle, von großen Multi-System-Flotten bis hin zu Einzelanlagen, beim Lernen ihrer Sicherheits- und Finanzziele. SCE hat den Tigo IE Fleet Manager in seinem gesamten Portfolio von Kundensystemen eingesetzt, darunter De Bortoli Wines, Planet Fitness, der Hauptsitz von Komatsu, Australien, und viele mehr.

"Wir freuen uns, dass große Solarinstallationsunternehmen wie SCE mit dem EI Fleet Manager das Potenzial von Energiedaten voll ausschöpfen, um das Kundenerlebnis im Solarbereich zu verbessern, wertvolle neue Dienstleistungen anzubieten und interne Abläufe zu rationalisieren", sagte Zvi Alon, CEO von Tigo Energy. "In dem Maße, wie das Volumen und die Genauigkeit der von Solaranlagen erzeugten Daten zunehmen, müssen auch die Raffinesse, die Geschwindigkeit und die Einfachheit, mit der diese Daten in verwertbare Informationen umgewandelt werden können, zunehmen. Unsere Flottentools leisten genau das, und die Installateure, die sie in vollem Umfang nutzen, schaffen Vorteile für ihre Kunden und ihren Betrieb. Wir freuen uns darauf, unsere Reise mit SCE fortzusetzen, während sie ihr Geschäft ausbauen und die Messlatte für Solarleistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit in Australien weiter anheben."

Weitere Informationen über den Tigo EI Fleet Manager und wie Solarinstallateure wie SCE Energy Solutions die Plattform nutzen, um wachsende Portfolios von Kundeninstallationen zu verwalten, finden Sie in der Fallstudie hier. Weitere Informationen über den Einsatz von Tigo Flex MLPE TS4-A-O bei SCE finden Sie in der Fallstudie hier. Wenn Sie mehr über Tigo EI Fleet Manager erfahren möchten, vereinbaren Sie bitte einen Termin für eine Demo mit einem Tigo-Kundenbetreuer.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, die Energieausbeute erhöhen und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solaranlagen für Privathaushalte mit Stromspeichern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tigoenergy.com.

