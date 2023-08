EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Adler Group S.A. setzt robuste operative Leistung im ersten Halbjahr 2023 in schwierigem Marktumfeld fort



Adler Group S.A. setzt robuste operative Leistung im ersten Halbjahr 2023 in schwierigem Marktumfeld fort Nettomieterträge im ersten Halbjahr 2023 von 108 Mio. EUR; FFO 1 beträgt 8 Mio. EUR

Flächenbereinigtes Mietwachstum (Like-for-Like, LFL) von +3,1 %, bei leicht sinkender Leerstandsquote von 1,4 %

Guidance für Nettomieterträge im Geschäftsjahr 2023 mit erwarteten Nettomieteinnahmen zwischen 207 Mio. bis 219 Mio. EUR bestätigt

Bewertungsverluste vor allem infolge höherer Zinssätze

Die Transaktionsmärkte bleiben ausgetrocknet; der Fokus der Adler Group liegt nach wie vor auf dem Liquiditätsmanagement Luxemburg, 29. August 2023 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") berichtet über eine anhaltend robuste operative Leistung in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023, die durch einen geringen Leerstand in Verbindung mit steigenden durchschnittlichen monatlichen Bestandsmieten belegt wird. Das EBITDA aus dem Vermietungsgeschäft und die Funds from Operations (FFO 1) gingen vor allem aufgrund der geringeren Größe des Portfolios zurück. "Unser Kernportfolio präsentiert sich weiterhin stark. Gleichzeitig erfahren wir wie alle anderen im Markt Wertverluste aufgrund eines deutlich veränderten Zinsumfelds. Da die Transaktionsmärkte nach wie vor ausgetrocknet sind, konzentrieren wir uns auf das Liquiditätsmanagement, das für uns nach wie vor oberste Priorität hat", kommentiert Thierry Beaudemoulin, CEO der Adler Group. Die Nettomieterträge beliefen sich auf 108 Mio. EUR gegenüber 131 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2022. Die Funds from Operations aus der Vermietung (FFO 1) stellten sich auf 8 Mio. EUR gegenüber 50 Mio. EUR im gleichen Zeitraum 2022, was u.a. auf die gestiegenen Finanzierungskosten zurückzuführen ist. Dies entspricht einem FFO 1 je Aktie von 0,06 EUR (H1 2022: 0,42 EUR). Das EBITDA aus der Vermietung sank von 86 Mio. EUR in H1 2022 auf 60 Mio. EUR. Der Rückgang spiegelt das deutlich reduzierte Mietportfolio nach den Portfolioverkäufen im Jahr 2022 wider. Auf flächenbereinigter Basis belegt die Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 erneut die fundamentale Stärke des Vermietungsportfolios. Die monatliche Durchschnittsmiete des Vermietungsportfolios stieg im Berichtszeitraum auf 7,69 EUR/qm/Monat, was einem flächenbereinigten Mietwachstum von 3,1 % auf 12-Monats-Basis entspricht. Die Leerstandsquote des Kernportfolios blieb mit 1,4 % zum 30. Juni 2023 auf einem sehr niedrigen Niveau, verglichen mit 1,5 % zum 31. März 2023 und 1,3 % zum 31. Dezember 2022. Vor dem Hintergrund hauptsächlich steigender Zinssätze führten die von unabhängigen Gutachtern durchgeführten Portfoliobewertungen zu einer Abwertung des Portfolios im ersten Halbjahr. Der Fair Value des gesamten Portfolios einschließlich der Entwicklungsprojekte belief sich zum 30. Juni 2023 auf 6,4 Mrd. Euro (Jahresende 2022: 7,4 Mrd. Euro), während der Fair Value des Vermietungsportfolios auf 4,8 Mrd. Euro sank, verglichen mit 5,2 Mrd. Euro zum Ende des Vorjahres. Der EPRA NTA belief sich zum 30. Juni 2023 auf 1,33 Mrd. EUR bzw. 8,76 EUR je Aktie, verglichen mit 2,44 Mrd. EUR / 20,77 EUR je Aktie zum 31. Dezember 2022. Das EPRA Loan-to-Value (LTV)-Verhältnis der Adler Group lag bei 87,7% (74,5% per Ende 2022). Es ist jedoch wichtig hervorzuheben, dass die Adler Group nach der erfolgreichen Änderung der Anleihebedingungen im Zuge des Restrukturierungsplans derzeit über keine Financial Covenants verfügt. Ausblick 2023 bestätigt: Nettomieterträge in einer Bandbreite von 207 Mio. bis 219 Mio. EUR Die Adler Group bestätigt ihre Prognose, für das Gesamtjahr 2023 Nettomieteinnahmen in einer Bandbreite von 207 Mio. bis 219 Mio. EUR zu erzielen. Das Unternehmen sieht davon ab, eine FFO-1-Prognose für das Jahr 2023 abzugeben, da der Fokus der Gruppe derzeit auf der Steuerung ihrer Liquiditätsposition und dem Abbau von Schulden durch den Verkauf von Vermögenswerten und Portfolios in einem äußerst unsicheren Marktumfeld liegt. Die Liquiditätsposition der Adler Group ist mit liquiden Mitteln in Höhe von 231 Mio. EUR zum

30. Juni 2023 solide. Die zur Adler Group gehörende ADLER Real Estate AG erhält zum 31. August 2023 von ihrer Tochtergesellschaft BCP eine vorzeitige Rückzahlung eines konzerninternen Darlehens in Höhe eines Teilbetrages von 75 Mio. EUR. Die vorzeitige Rückzahlung ist Teil einer ursprünglichen konzerninternen Darlehensfazilität von 200 Mio. Euro, von der 150 Mio. Euro in Anspruch genommen wurden. Neben der vorzeitigen Rückzahlung von 75 Mio. EUR werden weitere 75 Mio. EUR des in Anspruch genommenen Kredits bis zum 29. Dezember 2024 prolongiert. Die verbleibende, nicht in Anspruch genommene Kreditlinie in Höhe von 50 Mio. EUR wird gekündigt. Telefonkonferenz und Webcast Ein Webcast für Analysten und Investoren sowie eine Telefonkonferenz findet heute, den

29. August 2023, um 10 Uhr MESZ statt.

Der Webcast steht unter folgendem Link bereit: https://media.choruscall.eu/mediaframe/webcast.html?webcastid=CWF5h4LL Kontakt Investor Relations: T +352 278 456 710 F +352 203 015 00 E investorrelations@adler-group.com



