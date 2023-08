Berlin (ots/PRNewswire) -Brinno, die führende Marke für Zeitrafferkameras, wird auf der IFA 2023 seine komplette Produktlinie für Zeitrafferkameras vorstellen. In diesem Jahr wird Brinno auf der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte die neuesten Entwicklungen in der Zeitrafferfotografie vorstellen.An der Spitze der Brinno-Präsentation steht die BCC2000 Plus, die den Bestseller BCC2000 mit dem Camera Extender Kit kombiniert. Die BCC2000 Plus ermöglicht den Benutzern den sofortigen Zugriff auf die Kamera über einen Laptop oder ein Tablet (Windows 64-Bit-Betriebssystem). Ein Highlight dieses Produkts ist die Integration mit der Kommandozentrale, die eine Fernsteuerung der Kameras für die Benutzer ermöglicht.Ein Highlight dieses Produkts ist die Integration mit der Kommandozentrale (Command Center), die eine Fernsteuerung der Kameras für die Benutzer ermöglicht.Eine mit Spannung erwartete Entwicklung ist das kommende ASP1000P, ein Solarstrom-Kit, das die Energie des Sonnenlichts sammelt und in Strom für den Betrieb der Kamera umwandelt. Mit dieser Energielösung ist Brinno entschlossen, die Schwachstelle bei der kommerziellen Anwendung von Zeitrafferkameras zu beseitigen. Dieses Zubehör erweitert die ursprünglichen Sets, um einen noch höheren Standard für professionelle Anwender zu erfüllen.Die zweite Produktlinie von Brinno die TLC2020, ist mit der High Dynamic Range (HDR)-Technologie ausgestattet, die es dem Benutzer ermöglicht, sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen feine Details zu erfassen. Das Capture Theme Menu ist eine weitere Funktion der TLC2020. Das Voreinstellungsmenü bietet dem Benutzer die Möglichkeit, je nach Aufnahmesituation individuelle Einstellungen zu wählen, die von Langzeitprojekten im Freien bis hin zu Event-Aufnahmen in Innenräumen reichen.Bei der Entwicklung der TLC300/BCC300 stand die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund: Auf einer einzigen Seite werden Aufnahmeintervall, Zeitplan und Bildeinstellungen zusammengefasst. Darüber hinaus hat Brinno die Akkulaufzeit der BCC300 deutlich verbessert. Sie eignet sich besonders für Einsteiger und Benutzer, die ein problemloses Zeitraffererlebnis suchen.Brinno lädt alle Besucher, Medienvertreter und Branchenvertreter ein, die Zukunft der Zeitrafferfotografie auf der IFA 2023 zu erleben. Besuchen Sie den Brinno-Stand (Stand Nr. 102), um sich aus erster Hand von den Fähigkeiten der Kameras zu überzeugen, die verschiedenen Produktlinien zu erkunden und zu erfahren, wie Brinno die Zukunft des Zeitraffers gestaltet.Datum: 1. September - 5. September 2023Stand: Halle 1.2 Nr. 102Informationen zu BrinnoBrinno ist ein renommiertes Designunternehmen, das Elite-Firmen aus der Technologiebranche bedient. In Anbetracht des hohen Wachstums des Bildgebungsmarktes im Jahr 2009 nutzte das Unternehmen seine Design- und Technologiekompetenz, um benutzerfreundliche Zeitrafferkameras zu entwickeln, und hat weltweit über 1 Million Geräte verkauft. Besuchen Sie https://brinno.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2194190/Worry_free_Time_Lapse_Camera_No_Matter_Sunny_Rainy.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2194212/Brinno_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/brinno-prasentiert-zeitrafferkamera-produktlinie-mit-innovativen-durchbruchen-auf-der-ifa-2023-301911976.htmlPressekontakt:Gary: Gary@brinno.com; Tim: Tim_kuo@brinno.comOriginal-Content von: Brinno Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171641/5590142