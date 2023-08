The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.08.2023ISIN NameXS2381633150 CS AG 21/23 FLR MTNDE000A3MP4S3 VONOVIA SE MTN 21/23XS2225366181 SEB 20/23 FLR MTN REGSFI4000441860 FINNAIR OYJ 20/UND. FLRUS15189TAS69 CENTERPNT ENER. UND. FLRDE000LB1QBX7 LBBW STUFENZINS 18/23US960402AS49 CBS CORP. 2023USU7410LEA36 PRICOA GL.FDG I 18/23REGSXS0659566169 EUR. BK REC.DEV. 11/23MTNUS494550BQ81 KINDER M.E.PARTNERS 2023DE000LB1DUM8 LBBW STUFENZINS 17/23US375558BL63 GILEAD SCIENCES 16/23DE000NLB8F25 NORDLB GELDM.FRN 20/15CH0330143170 PSP SWISS PROP. 16-23DE000HSH5ZV4 HCOB ZS 23 16/23CA74814ZEP41 QUEBEC PROV. 2023 MTNCA135087H987 CDA 2023