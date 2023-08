DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SCHOLZ - Ex-Linkenpolitiker Fabio De Masi hat Strafanzeige gegen den Bundeskanzler erstattet - wegen Verdachts auf Falschaussage in der Warburg-Affäre. Scholz soll demnach angeblich eine Falschaussage im Zusammenhang mit der Cum-ex-Steuergeldaffäre gemacht haben. Die Warburg-Bank hatte mit illegalen Aktiengeschäften (Cum-ex) über Jahre den Fiskus geleimt und zu Unrecht Steuergutschriften erhalten. Vor einem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft hatte Scholz behauptet, sich nicht an Treffen mit den Gesellschaftern der Warburg Bank, Christian Olearius und Max Warburg, in den Jahren 2016 und 2017 erinnern zu können. Dem widersprächen neue Erkenntnisse, so De Masi. (Spiegel)

LEBENSMITTEL - Das Wetterphänomen El Nino dürfte in diesem Jahr zusammen mit Indiens Reis-Ausfuhrverbot und dem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen die weltweiten Lebensmittelpreise in die Höhe treiben und die Inflation in den Schwellenländern anheizen. Ab September wird die als El Nino bekannte natürliche Temperaturschwankung im Pazifischen Ozean voraussichtlich monatelang extreme Hitze in Teilen Südasiens und Mittelamerikas sowie starke Regenfälle in den Anden bringen. Das Phänomen führt in der Regel zu einer Unterbrechung der Erntezyklen und dürfte die weltweite Nahrungsmittelproduktion und die Preise weiter belasten. (Financial Times)

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ - In Deutschland formiert sich eine neue Allianz für Künstliche Intelligenz: Das führende KI-Startup Aleph Alpha soll bei seiner Forschung massiv von Geldern der Dieter-Schwarz-Stiftung profitieren. Die Stiftung des Eigentümers der Handelsketten Lidl und Kaufland will in Heilbronn bis 2027 mit mehreren Milliarden Euro Europas größtes Zentrum für Künstliche Intelligenz aufbauen, den KI-Park Ipai. Auch die baden-württembergische Landesregierung hat bis zu 50 Millionen Euro für das Projekt zugesagt. (Handelsblatt)

KLIMAHILFEN - Deutschland hat nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ein eigentlich erst für 2025 zugesagtes Ziel für internationale Klimahilfen schon im vorigen Jahr erreicht. Demnach flossen 2022 insgesamt 6,3 Milliarden Euro, so viel wie nie. Die Mittel sollen ärmeren Staaten helfen, Folgen des Klimawandels zu bewältigen oder auf einen grünen Pfad einzuschwenken. Noch die alte Bundesregierung hatte 2021 die Anhebung der jährlichen Mittel auf 6 Milliarden Euro bis 2025 zugesagt. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze habe die Übererfüllung bei der SPD-Fraktionsklausur in Wiesbaden bestätigt. (Süddeutsche Zeitung)

SCHUHGESCHÄFTE - Immer mehr Schuhhändler in Deutschland geben auf. Nach Schätzungen des Handelsverbandes Textil Schuhe Lederwaren (BTE) hat sich die Zahl der Schuhgeschäfte seit Jahresbeginn erneut um rund 500 auf etwa 9500 verringert. Gründe für die Entwicklung seien nicht zuletzt die deutlich gestiegenen Kosten für Personal, Energie und Mieten, sowie die anhaltende Konsumflaute in Deutschland, sagt BTE-Hauptgeschäftsführer Rolf Pangels. Mit einer raschen Besserung der Situation rechnet der Branchenkenner nicht. "Auch der Rest des Jahres wird für die Branche herausfordernd. Die Marktbereinigungen im Schuhhandel werden weitergehen", sagt Pangels. (Wirtschaftswoche)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2023 01:04 ET (05:04 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.