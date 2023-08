Für das Gesamtjahr geht die Flughafenbetreiberin nun von einem Passagieraufkommen von 28 Millionen aus, was 90 Prozent des Vorkrisenniveaus entspricht.Zürich - Der Flughafen Zürich hat im ersten Halbjahr 2023 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Für das Gesamtjahr geht die Flughafenbetreiberin nun von einem Passagieraufkommen von 28 Millionen aus, was 90 Prozent des Vorkrisenniveaus entspreche. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr dank dem Zuwachs bei den Passagierzahlen um einen Viertel auf 577 Millionen Franken, wie der Flughafen Zürich am...

Den vollständigen Artikel lesen ...