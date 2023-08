DJ IW: Deutsche Wirtschaftsleistung sinkt 2023 um rund 0,5 Prozent

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland wird nach der jüngsten Prognose des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,5 Prozent zurückgehen. Auch die Zahl der Arbeitslosen dürfte zunehmen. Im Jahresschnitt rechnet das Institut mit 2,58 Millionen Arbeitslosen, die Arbeitslosenquote steigt damit auf gut 5,5 Prozent, wie das IW mitteilte. Die Weltwirtschaft wiederum wachse 2023 zwar, doch mit rund 2,5 Prozent falle der Zuwachs im Vergleich zu der vergangenen Dekade um einen Prozentpunkt geringer aus.

Nach den Rückgängen in den beiden Winterquartalen sei es in Deutschland im zweiten Quartal 2023 zumindest nicht weiter abwärts gegangen. Für die weiteren Quartale 2023 werden vom IW jeweils Rückgänge gegenüber dem Vorquartal prognostiziert. Der 2023 erwartete BIP-Rückgang gehe "auf das Konto der rezessiven Inlandsnachfrage", so das IW. "Insgesamt ist somit seit Anfang 2022 keinerlei konjunkturelle Dynamik in Deutschland zu erkennen - und die Wirtschaftsleistung liegt zum Jahresende 2023 gerade einmal auf dem Niveau von Ende 2019."

Die deutsche Volkswirtschaft leide bei allen Nachfrageaggregaten. Der Konsum werde von der Inflation beeinträchtigt, die Investitionen würden vom allgemein schwachen Wirtschaftsumfeld und den höheren Zinsen belastet und der Außenhandel bekomme das schwache globale Umfeld deutlich zu spüren. Mit Blick auf die Wirtschaftsbereiche schlügen sich diese kumulativen Lasten besonders in der Industrie und der Bauwirtschaft negativ nieder. Die leicht expandierenden Dienstleistungsbranchen könnten diese Rückgänge nicht kompensieren.

Die realen Exporte werden nach der Prognose im Jahr 2023 um 1 Prozent unter ihrem Vorjahreswert liegen. Bei den Importen sei ein Rückgang von 2 Prozent zu erwarten. Dies reflektiere zum Teil auch den hohen Zuwachs im vergangenen Jahr. Infolge des stärkeren Rückgangs bei den Importen begünstige der Außenbeitrag die konjunkturelle Dynamik. Bei den realen Ausrüstungsinvestitionen werde für das Jahr 2023 ein Zuwachs von rund 3,5 Prozent erwartet. Dies markiere im Wesentlichen die Normalisierung bei diesen Kapitalgütern nach der schlechten Entwicklung in den vergangenen drei Jahren.

Privater Konsum ist erhebliche Belastung

Infolge der kaum abgeschwächten Teuerung, die das IW für 2023 mit rund 6,5 Prozent veranschlagt, stelle der private Konsum eine erhebliche konjunkturelle Belastung dar. Dies liege teilweise auch daran, dass vom Arbeitsmarkt kaum Impulse kämen. Die beachtlichen Lohnzuwächse sowie Zulagen und Transfers wirkten dem Kaufkraftverlust jedoch in hohem Maß entgegen, sodass im Jahresdurchschnitt die realen Konsumausgaben den Vorjahreswert laut der Prognose nur um rund 1,25 Prozent unterschreiten.

Die deutsche Wirtschaft leidet unter einem schockbehafteten Umfeld", erklärte das arbeitgebernahe Institut. Neben den geoökonomischen Krisen strapazierten hartnäckige Kostenschocks sowie die globale Nachfrageschwäche. Die allgemeine Wirtschaftsschwäche und steigende Zinsen hielten die Investitionen weiterhin unter ihrem Vorkrisenniveau. Durch die kaum abgeschwächte Inflation werde der private Konsum zur Konjunkturbremse. Das geoökonomische Umfeld für die Unternehmen in Deutschland habe sich in den vergangenen Monaten nicht verändert. "Der Kriegsschock hält an und ein Ende der russischen Invasion in der Ukraine ist derzeit nicht absehbar", konstatierten die Ökonomen.

Die Anspannungen mit China und die undurchsichtige geopolitische Position einer Reihe von Schwellenländern sorgten für Risiken hinsichtlich der Zugänge zu Rohstoffen und Energie sowie hinsichtlich effektiver globaler Lieferketten und wichtiger Absatzmärkte. In Teilen hätten sich die negativen Angebotsschocks infolge der Coronavirus-Pandemie und des Ukraine-Kriegs zurückgebildet. Die damit einhergehenden Versorgungsrisiken und Preiseffekte hätten seit Herbst vergangenen Jahres nachgelassen, die multiplen Kostenschocks und ihre Bedeutung für die internationale Wettbewerbsfähigkeit würden von der Mehrheit der Unternehmen jedoch als dauerhaft eingeschätzt.

Aufgrund ihres hohen Fokus auf die Weltmärkte und ihrer deshalb hohen Exportquote leide die deutsche Wirtschaft überdurchschnittlich unter den geoökonomischen Schocks und der sich abschwächenden Weltwirtschaft. Mit ihrem im internationalen Vergleich hohen Industrieanteil und der Bedeutung von energieintensiven Industrien bekomme sie zudem die bestehenden Versorgungsrisiken und Kostenschocks stärker zu spüren. Das IW betonte zudem, während sich der Preisauftrieb auf der Konsumebene etwas entspannt habe, stehe für die weitere Zinsentwicklung "zunächst keine Entspannung in Aussicht".

