Raiffeisen Schweiz kehrt per Ende August 2023 in die Schweizerische Bankiervereinigung zurück. VRP Thomas Müller soll das Vizepräsidium beim SBVg übernehmen.St. Gallen / Basel - Raiffeisen Schweiz kehrt per Ende August 2023 in die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) zurück. Thomas Müller, Verwaltungsratspräsident der grössten inlandorientierten Retailbankengruppe, soll das Vizepräsidium beim SBVg übernehmen. Raiffeisen war vor gut zwei Jahren aus dem Dachverband der Schweizer Banken ausgetreten. Nun habe sich Raiffeisen entschlossen...

