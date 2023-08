Nvidia (WKN: 918422) hat mit den jüngsten Quartalszahlen die eigenen Prognosen deutlich übertroffen. Und auch im laufenden Quartal erwartet der Konzern ein deutliches Umsatzwachstum. Bei den Anlegern hielt sich die Freude aber trotzdem in Grenzen. Tatsächlich hat der Aktienkurs seit Bekanntgabe der Zahlen sogar leicht auf aktuell 460 US-Dollar nachgegeben (Stand 25.08.2023). Was ist hier also los? Ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt für den Einstieg? Die Gewinne explodieren Werfen wir zuerst ...

