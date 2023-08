Nicht nur die Borussia beschäftigt sich dann und wann mit ‚Mentalität' (oder sollte es), einigen Emittenten aus dem Bausektor und artnahen anderen hätte eine Selbstreflexion in letzter Zeit durchaus gutgetan. Zu einer meiner werktäglichen Aufgaben gehört u.a. das Sichten einer Art Pressemappe, gespickt mit Insolvenzen, Restrukturierungen und Sanierungen. So bleibe ich auf dem Laufenden, in welcher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...