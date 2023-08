NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Cancom von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 41 auf 27 Euro gesenkt. Analyst Martin Comtesse begründete die Abstufung mit der Konsolidierung der von Cancom übernommenen KBC und auf die jüngst gestrichenen Jahresziele. Mittelfristig gebe es kaum Impulse für einen steigenden Aktienkurs, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Das IT-Unternehmen sitze auf hohen Barmitteln, das Management könne diese aber nicht im Sinne der Aktionäre für Fusionen und Übernahmen angemessen nutzen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 18:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005419105

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken