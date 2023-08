DJ GfK: Konsumklima von Inflation und Pessimismus belastet

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Konsumklima in Deutschland zeigt derzeit keinen klaren Trend und befindet sich insgesamt auf einem sehr niedrigen Niveau. Belastend wirken Inflation und Pessimismus über die Konjunkturentwicklung. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für September einen Rückgang ihres Indikators auf minus 25,5 Zähler von revidiert minus 24,6 (zunächst: minus 24,4) im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 25,0 Punkte erwartet.

"Das Konsumklima zeigt derzeit keinen klaren Trend, weder nach unten noch nach oben - und das auf einem insgesamt sehr niedrigen Niveau", erklärte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. "Die Chancen, dass sich die Konsumstimmung noch in diesem Jahr nachhaltig erholen kann, schwinden damit mehr und mehr. Anhaltend hohe Inflationsraten, vor allem für Lebensmittel und Energie, sorgen dafür, dass das Konsumklima derzeit nicht vorankommt."

Da das Konsumklima voraussichtlich auch in den kommenden Monaten auf niedrigem Niveau verharren dürfte, bestätige sich die Annahme, dass der private Konsum in diesem Jahr keinen positiven Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung leisten werde und eher eine Belastung für die Wachstumsaussichten in Deutschland sein dürfte, erklärte die GfK.

Die Einkommenserwartungen erlitten wieder einen kleinen Rückschlag. Der Indikator verlor gegenüber dem Vormonat 6,4 Punkte und weist nun minus 11,5 Punkte auf. "Damit haben sich auch bei den Einkommensaussichten die Hoffnungen auf eine nachhaltige Erholung vorerst zerschlagen", hieß es von der GfK.

Im Sog rückläufiger Einkommenserwartungen musste auch die Anschaffungsneigung Einbußen hinnehmen. Nach einem Minus von 2,7 Punkten sank der Indikator auf minus 17,0 Punkte.

Die Verbraucher beurteilten zudem die Konjunkturentwicklung in Deutschland deutlich pessimistischer. Die Konjunkturerwartungen rutschten nach einem Minus von 9,9 Punkten wieder in den negativen Bereich auf einen Wert von minus 6,2 Zählern. Dies ist der niedrigste Stand im Jahr 2023.

